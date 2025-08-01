「民主已死」薩爾瓦多國會通過憲法改革 總統布格磊可無限次競選連任

中美洲國家薩爾瓦多國會已批准憲法改革，取消總統任期限制，允許現任總統布格磊（Nayib Bukele）無限次競選連任。

BBC報導，44歲的布格磊自2019年起擔任薩爾瓦多總統，是一位爭議性人物。他強力打擊犯罪，獲得選民的支持，但人權團體指出，已有數千人遭任意逮捕。

儘管薩爾瓦多憲法明文禁止連任，但由布克磊支持的法官組成的最高法院2021年裁定裁定，他有再次參選的人權，使他得以在2024年贏得第二任期。

此次憲法改革是在加速程序下審議通過，同時將總統任期從5年延長至6年，並將布格磊現在的任期縮短2年，使下屆大選提前至2027年，與原本錯開進行的國會與地方選舉同步舉行。

支持布格磊的57名國會議員投下贊成票，僅有3名反對黨議員投票反對。批評者表示，此舉將鞏固薩爾瓦多一黨專政。

執政「新理念」（New Ideas）黨的國會主席卡斯楚（Ernesto Castro）在計票後表示：「謝謝各位議員同仁，你們創造了歷史。」不過，反對黨共和全國聯盟（Arena）的國會議員比利亞托羅（Marcela Villatoro）說：「今天，民主在薩爾瓦多已死。」

人權組織「Cristosal」執行董事布洛克（Noah Bullock）表示：「就在放假前一天，沒有辯論，也沒有通知民眾，他們僅用一次立法投票就改變了整個政治制度，讓總統能無限期繼續掌權，我們正一步步走上獨裁者早已走過的老路。」