澳洲情報首長警告俄間諜威脅　稱多人被驅逐

澳洲情報機構首長勃吉斯（Mike Burgess）昨天點名俄羅斯為「具侵略性的間諜威脅」，表示近年已有多名與莫斯科當局有關的情報人員被捕並被驅逐出境。

法新社報導，勃吉斯是澳洲安全情報組織（ASIO）總監，他昨晚在演說時警告，來自俄羅斯與中國等外國勢力的威脅日益升高。

他表示，從2022年以來，當局已瓦解24個重大間諜活動，這個數字比過去8年的總和還多。

勃吉斯也說：「新一輪的大國競爭，正驅動著對戰略優勢的強烈渴望，以及對內部情報的無止盡需求。」

勃吉斯補充說道：「俄國是一個持續存在且具侵略性的間諜威脅。」

他在沒有提供具體數據的情況下聲稱，數名俄羅斯間諜近年已被澳洲驅逐出境。

勃吉斯也宣稱，中國與伊朗積極地試圖竊取機密資訊。他說：「若你知道那些試圖竊取我們機密的國家與數量，你真的會感到震驚。」

勃吉斯重申今年稍早發出的警告，指出外國勢力正在鎖定澳洲尚在起步階段的核動力潛艦計畫。

澳洲計劃與美國和英國，透過澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），部署匿蹤核動力潛艦。

勃吉斯表示：「我們注意到，外國情報機構對AUKUS及其相關能力，表現出極度不健康的關注。」

澳洲警方去年指控一對來自俄國的夫婦替莫斯科當局從事間諜活動，這對夫婦已住在澳洲逾10年，被控試圖竊取軍事機密。