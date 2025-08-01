韓獨立檢查組嘗試拘提前總統尹錫悅 無功而返
負責調查韓國前總統尹錫悅妻子金建希弊案的獨立檢查組（獨檢組）今天上午前往首爾看守所拘提尹錫悅，但對方「完全拒絕」配合，最終無功而返。
據韓聯社報導，獨檢組今天上午8時30分抵達首爾看守所，過了約2小時後，在10時50分左右離開，沒能帶走尹錫悅。
尹錫悅因涉嫌發動內亂，7月10日法院簽發逮捕令後羈押在首爾看守所至今，但始終以健康狀況不佳為由拒絕到案接受調查或出庭，獨檢組要求他到案接受調查2次未果後，向法院聲請逮捕令。
獨檢組向媒體表示，這次拘提行動因為當事人「完全拒絕」而沒能完成。據轉述，尹錫悅拒不配合，獨檢組判斷強制移動並不適當，因此放棄，並表示今天不會再嘗試拘提。
這次逮捕令時限至8月7日為止，獨檢組將再就拘提時機及方式進行檢討。
尹錫悅涉嫌在2022年總統大選期間接受企業家兼政治掮客明泰均（音譯）免費提供的民意調查服務，並在國會議員補選中干涉國民力量黨內提名；同時，他也涉嫌在2021年10月競選總統時，公開發表虛假言論，就金建希是否涉嫌操縱德意志汽車公司股價案聲稱「僅委託管理約4個月，結果出現虧損」，因此遭獨檢組傳喚調查。
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