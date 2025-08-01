川普特使會晤以色列總理 赴加薩緩人道危機促停火

美國總統川普的中東特使魏科夫今天會晤以色列總理尼坦雅胡，隨後將前往加薩視察援助物資發放情形，當地致命的糧食危機加劇國際社會要求停火的壓力。

法新社報導，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）辦公室表示，魏科夫（Steve Witkoff）抵達以色列後不久便與尼坦雅胡會面。魏科夫已參與停火與人質釋放協議談判，但進展停滯數月。

美國總統川普也在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「結束加薩人道危機最快的方法，就是哈瑪斯（Hamas）投降並釋放人質！！」

在這場會晤之後，一名以色列高級官員表示，以色列與美國之間逐漸達成共識，認為應由釋放部分人質的計畫，擴大為釋放所有人質、解除巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯武裝，以及推動加薩走廊非軍事化。

這名官員未透露具體計畫內容，但補充說，以色列和美國將努力加強人道援助，同時持續在加薩作戰。

白宮宣布，魏科夫預定明天前往加薩（Gaza）視察。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）告訴記者，曾於1月造訪加薩的魏科夫將視察「物資分發地點，確保制定出提供更多糧食的計畫，並與加薩在地人見面，親自聽聞當地的嚴峻狀況」。

德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）也在耶路撒冷與尼坦雅胡會面，隨後表示：「加薩的人道災難已超出想像。」

他說：「以色列政府必須迅速、安全且有效地行動，提供人道與醫療援助，以防止大規模饑荒成為現實。我感覺今天這點已經獲得理解。」

以色列軍隊30日晚間對試圖攔截援助車隊的人群開火，造成至少58名巴勒斯坦人喪生。加薩民防機構表示，這就是當地援助工作面臨致命困境的一個例子。