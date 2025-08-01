南韓前總統尹錫悅兩度稱病拒到案 特別檢察官今前往執行拘提令

韓聯社報導，責調查南韓前第一夫人金建希弊案的獨立檢察組（獨檢組）當地時間今（1日）上午9時進入首爾拘留所，如果前總統尹錫悅仍拒絕到案和出庭，將執行拘提令。 首爾中央地方法院今對涉嫌共謀內亂的前行政安全部長官李祥敏，也簽發逮捕令。

首爾中央地方法院昨（7月31日）對尹錫悅簽發拘提令，今天特別檢察官文洪柱另一名特檢組檢察官與一名調查員，一起進入位於京畿道義王市的首爾拘留所。報導說，他們打算先請尹錫悅到特檢組，如果不出庭，就直接到拘留室前命令獄警逮捕他。

這是法院繼今年1月後第二次對尹錫悅簽發拘提令。尹錫悅於上月29日和30日，兩度以身體不適為由拒絕到案受訊。獨檢組認定他沒有出席意願，向法院申請拘提令。有人認為，尹錫悅自7月10日因涉嫌發動內亂被法院簽發拘留令後羈押至今，始終以身體狀況不佳為由，拒絕到案和出庭。即便此次被強制到案，尹錫悅也極可能行使沉默權。

尹錫悅涉嫌在2022年總統選舉期間，接受政治掮客明泰均（音譯）免費提供的民意調查服務，作為回報；同年舉行的國會議員補選中，幫助前議員金映宣獲得國民力量黨內公薦。他還涉嫌在2021年10月舉行的國民力量總統候選人黨內電視辯論時，針對金建希是否牽涉德意志汽車股價操縱案，發表「僅委託管理約四個月，結果出現虧損」的不實言論，涉嫌違反公職選舉法。

尹的律師團認為，尹錫悅在醫院被診斷有失明風險，健康狀況不佳，因此無法參與調查和審判。但據報導，獨檢組沒有接到尹錫悅健康有問題的訊息。

另一方面，獨檢組上月28日以執行內亂重要任務、濫用職權、作偽證等為由，向法院申請李祥敏的逮捕令。李祥敏在接受逮捕必要性審查時，否認所有指控。但法院指出，有充分理由認定李祥敏犯罪，且有毀滅證據的可能，發下逮捕令。

獨檢組認為，李祥敏作為戒嚴主管部門的最高負責人，未阻止尹錫悅發起戒嚴，還協助他執行戒嚴。不僅如此，李祥敏向警察廳和消防廳傳達尹錫悅的要求，對個別媒體辦公大樓斷供水電的指示，侵犯新聞自由與國民生命安全，擾亂國家憲政秩序。獨檢組認為李祥敏涉嫌執行內亂重要任務，濫用職權。

李祥敏還涉嫌在憲法裁判所（憲法法院）出席尹錫悅彈劾案庭審時作偽證。今年2月11日，李祥敏在庭審中稱，自己從未試圖切斷媒體辦公大樓的水電供應，也沒收到尹錫悅的相關指示。但獨檢組調閱總統室監控錄影發現，李祥敏曾手持疑似包含切斷水電指示的文件與時任國務總理韓悳洙交談。