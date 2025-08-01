川普特使將訪加薩見居民 視察援助物資發放情形
美國總統川普的中東特使魏科夫明天將前往加薩走廊（Gaza Strip）視察援助物資發放情形，並與飽受戰火蹂躪的加薩居民見面，駐以色列大使赫克比將同行。
法新社報導，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）告訴記者：「魏科夫（Steve Witkoff）特使及赫克比（Mike Huckabee）大使明天將前往加薩視察當前的（援助）發放地點、確保制定出提供更多糧食的計畫，並與加薩在地人見面，親自聽聞當地的嚴峻狀況。」
根據路透社，全球飢餓監控機構已示警加薩正在發生饑荒。魏科夫今天與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）會面，試圖挽救加薩停火談判，並應對加薩人道危機。
魏科夫抵達以色列後不久，川普（Donald Trump）在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「結束加薩人道危機最快的方式就是（巴勒斯坦伊斯蘭主義組織）哈瑪斯（Hamas）投降並釋放人質！」
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