加拿大跟進英法將承認巴勒斯坦國 川普不開心

繼法國及英國宣布九月將承認巴勒斯坦的國家地位後，加拿大七月卅日也跟進，支持巴勒斯坦國建立更和平且充滿希望的未來。

加拿大總理卡尼七月卅日說，若巴勒斯坦自治政府能在明年舉行巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯不能參加的選舉，並致力其他民主改革，渥太華將在九月的聯大中承認巴勒斯坦國。他日前曾與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯會談。

卡尼還說，加薩人民的苦難程度令人無法忍受且迅速惡化。他強調，加拿大長期致力化解以巴衝突的「兩國方案」，但其前景已逐漸嚴重受損。加拿大將支持巴勒斯坦強有力的民主治理，建立更和平且充滿希望的未來。

加拿大穆斯林全國委員會也形容加拿大邁出極重要的一步。以色列駐加大使穆德則聲明，以方不會屈服於國際社會對其施加的「扭曲」壓力。

然而美國總統川普七月卅一日在自創社群媒體真實社群寫道，「哇！加拿大剛宣布將承認巴勒斯坦國，這將使我們與他們達成貿易協議變得很困難」。

在八月一日前，若美加未達成貿易協議，川普將對未納入美墨加協定（ＵＳＭＣＡ）的所有加拿大輸美商品徵百分之卅五的關稅。

卡尼此前坦言，美加關稅談判具建設性，但恐難以在截止日前完成談判；兩國雖已進入密集協商階段，但要達成一項豁免所有美國關稅的雙邊貿易協議則不太可能。

英國首相施凱爾七月廿九日宣布，英國九月將正式承認巴勒斯坦國，除非以色列採取各項實質措施，例如同意加薩停火。法國總統馬克宏七月廿四日宣布，將在九月聯大中宣布承認巴勒斯坦國，且無附帶任何條件，因此已有三個七大工業國集團（Ｇ７）成員表態將承認巴勒斯坦國。

馬克宏的表態使卡尼政府受到更多國內壓力，連他領導的自由黨黨籍國會議員都紛紛呼籲卡尼跟進。