緬甸解除緊急狀態 敏昂萊拚12月大選固權

緬甸軍政府七月卅一日解除緊急狀態，加緊十二月舉行大選的計畫。緬甸幾個反對派團體則矢言抵制選舉。觀察員也認為，這場選舉將淪為旨在鞏固緬甸軍方權力。

翁山蘇姬至今仍被囚

二○二一年二月緬甸軍方推翻由翁山蘇姬實質領導的文人政府，並宣布緬甸進入緊急狀態，引發內戰，已造成數千人喪生。八十歲的翁山蘇姬與文人政府其他高層至今仍遭關押。

緊急狀態賦予六十九歲的軍政府領袖敏昂萊，在立法、行政及司法上的最高權力。但他最近已宣傳，選舉是化解國內衝突的一條出路。

軍政府發言人紹敏通在和記者們分享的語音訊息中指稱，「今天解除緊急狀態，旨在讓國家能舉行選舉，走上多黨民主之路；選舉將在六個月內舉行」。

敏昂萊自去年七月廿二日起擔任緬甸代理總統。軍政府將自二○二一年二月起原本為期一年的緊急狀態一延再延。

分析家預料，敏昂萊將在十二月選後續任總統或緬甸武裝部隊總司令，並鞏固權力，進一步延長他作為緬甸實質統治者的任期。

緬甸國營媒體「緬甸環球新光報」七月卅一日報導，敏昂萊在首都奈比多演說時表示，「我們已結束第一章、度過第一個重要時期；現在，我們正翻開第二章；即將於今年十二月舉行的選舉，將讓所有合格選民都能投票」。

選後將組新聯邦政府

另一家緬甸國營媒體「緬甸廣播電視台」（ＭＲＴＶ）七月卅一日報導，緬甸軍政府宣布，組成一個由敏昂萊擔任主席的十一人「國家安全與和平委員會」，以舉行選舉。軍政府還宣布，組成新的「聯邦政府」。

聯邦政府總理由退役軍官吳紐梭出任，敏昂萊不再擔任總理。但事實上，聯邦政府及國家安全與和平委員會均由敏昂萊領導。根據敏昂萊自己簽的命令，他也會續任代理總統並兼任武裝部隊總司令。

聯合國專家批是騙局

敏昂萊六月曾宣布，緬甸將於十二月至明年一月舉行大選。在二○二一年二月政變中下台的前國會議員等反對派團體已揚言抵制這場選舉。有聯合國專家六月也批評舉行選舉不過是場「騙局」，旨在合法化軍方的持續統治。

中國大陸外交部發言人郭嘉昆在七月卅一日的例行記者會中說，作為友好鄰邦，中方高度關注緬甸局勢發展，始終支持緬甸維護國家穩定、實現和平和解的努力，支持緬甸走符合本國國情的發展道路，支持緬甸穩妥推進國內政治議程。

敏昂萊七月曾致函美國總統川普，在信中稱讚他並呼籲放寬對緬甸的制裁後，美國同月就對軍政府將領的數名親信解除制裁。