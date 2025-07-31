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烏克蘭修法回應民間抗議 國會全票通過反貪腐新案

中央社／ 基輔31日專電

烏克蘭國會今天以331票贊成、全票無異議通過總統澤倫斯基提交的反貪腐法修正案，澤倫斯基隨即簽署通過法案。這是自俄烏戰爭爆發以來，首度在國內多地引發群眾示威後，國會針對該法案進行修訂。

根據新法案，肅貪專責檢察署（Specialised Anti-Corruption Prosecutor's Office，SAPO）將持續獨立指揮國家肅貪局（National Anti-Corruption Bureau ofUkraine，NABU）調查工作，並排除總檢察長的干預，取消先前有關由總統任命的檢察總長可督導兩機構的爭議條文。

不過，修正案亦增列新條款，規定法案生效6個月內，國家安全情報局須對肅貪專責檢察署、國家肅貪局及其他接觸國家機密的機構人員進行背景審查，以確保其並非俄羅斯間諜；這些人員未來每兩年亦須接受一次測謊測試。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體表示，「國家聆聽市民聲音，這是非常重要。無可疑問，烏克蘭是個民主國家。」

此次表決透過視訊直播，為戰爭以來首例，顯示國會了解新法的社會關注。澤倫斯基所屬的「人民公僕黨」部分議員日前曾支持具爭議版本的舊案，但此次多數倒戈支持修正案。

「基輔獨立報」報導，「人民公僕黨」議員柯斯丘克（Dmytro Kostiuk）坦言，先前因政治壓力支持原版本。他表示，雖對國家肅貪局與肅貪專責檢察署的效能仍有質疑，但兩機構的成立是廣場革命的重要成果。

另有反貪腐倡議者兼議員尤奇申（YaroslavYurchyshyn）表示，此次表決是恢復民眾對政府信任的第一步。他認為，唯有透過選舉才能真正重建信任，但在戒嚴令下無法舉行，政府應在反貪腐、新聞自由及保障公民社會方面持續努力。

他說：「我們要團結對抗俄羅斯，但若政府堅持閉門造車，而非捍衛公眾權，社會與政府只會沒有互信。」

法案表決前夕，基輔市中心有數百人集會，聲援修法。烏克蘭外交部副部長西比哈（Andrii Sybiha）接受法新社訪問時表示：「我們正在收拾局面。」

「烏克蘭真理報」引述歐盟消息人士指出，若爭議法案未被撤回，歐盟可能暫緩在七大工業國集團（G7）框架下對烏克蘭提供的資金援助，總金額高達約200億美元（約新台幣6000億元）。

烏克蘭國會22日曾通過一項備受批評的修法，授權由總統任命的檢察總長可介入原應獨立運作的國家肅貪局 與肅貪專責檢察署，引發多地示威潮。批評者認為，該案削弱反貪機構獨立性，不利烏克蘭推動法治改革，並可能影響其加入歐盟及獲取西方援助的進程。

法案 烏克蘭 澤倫斯基

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