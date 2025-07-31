快訊

出乎意料？台積電創1160元天價 盤後鉅額交易價竟跟想得不一樣

俄羅斯敘利亞外長會談 拚強化兩國關係

中央社／ 莫斯科31日綜合外電報導

俄羅斯敘利亞境內2座軍事基地前景不明之際，敘利亞與俄國外交部長在莫斯科舉行會談，試圖強化兩國關係，並重新檢視親俄的敘國前總統巴夏爾．阿塞德與莫斯科達成的協議。

法新社報導，敘利亞外交部長席巴尼（Asaad al-Shaibani）赴莫斯科參與外長會談時請求俄羅斯的支持。去年敘利亞反抗軍發動閃電攻勢，推翻前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）後，據說他就是逃往莫斯科。

自阿塞德政權遭推翻後，這是敘利亞高階官員首次造訪俄羅斯。莫斯科曾是巴夏爾．阿塞德的最大支持者。

席巴尼對俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）說道：「當然，我們希望俄羅斯站在我們這一邊」，但他也說有些因素造成兩國關係複雜化。

俄羅斯在敘國境內設立的2座軍事基地都位於地中海沿岸，分別是位於托土斯（Tartus）的海軍基地，及赫梅敏（Hmeimim）的空軍基地，兩者都是莫斯科在前蘇聯範圍外僅有的官方軍事前哨基地。

莫斯科曾介入2015年敘利內戰並站在巴夏爾．阿塞德這一邊，且廣泛使用這些軍事基地大舉空襲反對派控制區域。目前不清楚敘利亞新政府是否允許莫斯科保留這2座基地。

拉夫羅夫指出，敘利亞經歷十多年的毀滅性衝突後，如今莫斯科準備協助其重建，並重新檢視「在不同條件下達成的協議與合約」。

席巴尼對此表示贊同，他認為需要重新檢視這些協議，以了解「這些協議是否滿足敘利亞人民的需要」。

此外，兩位部長都未提到會談是否涉及俄國軍事基地的租用時間；這2座基地租約維持到2066年為止。

烏克蘭 俄羅斯 敘利亞 俄烏戰爭

延伸閱讀

8.8強震才過一天！俄羅斯遠東又地震 芮氏規模6.2

烏克蘭派無人機襲俄羅斯 莫斯科主要機場陷混亂…成千上萬乘客受困

上合組織外長會登場 習近平單獨見俄外長 談普亭訪中

上合組織外長會天津登場 習近平單獨見俄外長拉夫羅夫

相關新聞

獨檢組再次拘提 尹錫悅堅稱身體患病無法配合

負責調查前韓國總統尹錫悅妻子金建希弊案的獨立檢查組（獨檢組）預計明天上午前往首爾看守所拘提尹錫悅，尹錫悅方今天祭出醫師診...

不只拒賴總統過境！川普對陸態度大軟化 傳擬不推新AI出口法規

川普政府據傳可能不會以新法規取代拜登政府時代的人工智慧（AI）法規，目的是取得與中國大陸協商貿易事宜的籌碼，以及強化美國...

加薩50萬人恐陷飢餓危機 一文看懂戰爭如何惡化饑荒

以哈戰爭爆發近2年，根據預測，加薩走廊全數人口9月前將面臨嚴重的糧食不安全，50萬人恐陷入飢餓、貧困與死亡，「最壞情境」...

南韓法院批准拘留前總統尹錫悅 獨檢組8月1日執行

南韓首爾中央地方法院今天再度針對前總統尹錫悅簽發拘留令，負責調查尹錫悅妻子金建希弊案的獨立檢察組（獨檢組）計劃明天上午9...

鎖定伊朗石油航運網絡 美祭新一波重大制裁「劍指這號人物」

美國財政部今天宣布，對與伊朗石油出口相關的15家航運公司、52艘船、12名個人和53個實體，實施新一波重大制裁

為鞏固軍方權力？緬甸軍政府解除逾4年緊急狀態 預定12月舉行選舉

緬甸軍政府31日解除緊急狀態，加緊12月舉行選舉的計畫。幾個反對派團體則矢言抵制選舉。觀察員也認為，這場選舉將淪為旨在鞏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。