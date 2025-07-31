俄羅斯敘利亞外長會談 拚強化兩國關係

俄羅斯在敘利亞境內2座軍事基地前景不明之際，敘利亞與俄國外交部長在莫斯科舉行會談，試圖強化兩國關係，並重新檢視親俄的敘國前總統巴夏爾．阿塞德與莫斯科達成的協議。

法新社報導，敘利亞外交部長席巴尼（Asaad al-Shaibani）赴莫斯科參與外長會談時請求俄羅斯的支持。去年敘利亞反抗軍發動閃電攻勢，推翻前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）後，據說他就是逃往莫斯科。

自阿塞德政權遭推翻後，這是敘利亞高階官員首次造訪俄羅斯。莫斯科曾是巴夏爾．阿塞德的最大支持者。

席巴尼對俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）說道：「當然，我們希望俄羅斯站在我們這一邊」，但他也說有些因素造成兩國關係複雜化。

俄羅斯在敘國境內設立的2座軍事基地都位於地中海沿岸，分別是位於托土斯（Tartus）的海軍基地，及赫梅敏（Hmeimim）的空軍基地，兩者都是莫斯科在前蘇聯範圍外僅有的官方軍事前哨基地。

莫斯科曾介入2015年敘利內戰並站在巴夏爾．阿塞德這一邊，且廣泛使用這些軍事基地大舉空襲反對派控制區域。目前不清楚敘利亞新政府是否允許莫斯科保留這2座基地。

拉夫羅夫指出，敘利亞經歷十多年的毀滅性衝突後，如今莫斯科準備協助其重建，並重新檢視「在不同條件下達成的協議與合約」。

席巴尼對此表示贊同，他認為需要重新檢視這些協議，以了解「這些協議是否滿足敘利亞人民的需要」。

此外，兩位部長都未提到會談是否涉及俄國軍事基地的租用時間；這2座基地租約維持到2066年為止。