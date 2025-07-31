快訊

出乎意料？台積電創1160元天價 盤後鉅額交易價竟跟想得不一樣

葡萄牙總理宣布 政府考慮9月承認巴勒斯坦國

中央社／ 里斯本31日綜合外電報導

葡萄牙總理蒙特內哥羅的辦公室今天宣布，葡國政府將就9月在聯合國大會承認巴勒斯坦國一事，諮詢總統和國會。

蒙特內哥羅（Luis Montenegro）辦公室發布的聲明表示，葡萄牙「正考慮承認巴勒斯坦國」，這道承認程序可能於9月在紐約舉行的第80屆聯合國大會期間完成。

法國、英國和加拿大近日陸續宣布，擬於9月聯合國大會承認巴勒斯坦國，如今葡萄牙表態可能跟進。

另一方面，德國外交部長瓦德福今天談到，由於加薩走廊（Gaza Strip）的人道危機，以及一些國家推動承認巴勒斯坦國，以色列在外交上日益孤立。

瓦德福（Johann Wadephul）啟程訪問以色列前發布聲明表示，聯合國近日召開會議討論解決以巴衝突的「兩國方案」，此舉顯示「以色列日益居於少數派」。美國及以色列均抵制並缺席會議。

德國是以色列最堅定的外交盟友之一，但瓦德福指出：「鑒於以色列政府部分人士公開威脅吞併（巴勒斯坦土地），愈來愈多歐洲國家準備在未經事先磋商的情況下，承認巴勒斯坦國。」

有70多名以色列國會議員上週通過動議，敦促政府對其占領的約旦河西岸（West Bank）強制行使主權。

瓦德福也重申德方立場，即「談判程序結束時才應承認巴勒斯坦國」。然而他也發表稍微更強硬措詞，堅持「現在就得展開這項程序」，且「德國也可能被迫回應單方面行動」。

此外，瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）今天呼籲歐洲聯盟（EU），因以色列在加薩戰爭的行為，暫停歐盟與以國簽署的聯合協定（AssociationAgreement）的貿易部分。

歐盟與以色列的聯合協定是界定雙方貿易及政治關係的框架。根據歐盟的資料，歐盟是以國最大貿易夥伴，占以方全球貿易近1/3。

歐盟 以色列 葡萄牙 巴勒斯坦 以巴衝突 加薩走廊

延伸閱讀

跟進英法 加拿大承認巴勒斯坦國 總理：加薩苦難令人無法忍受

從難民營走上坎城紅毯　巴勒斯坦導演真實流亡記憶搬上大銀幕　

資安業有多夯？不到半年矽谷共砸近600億美元買兩家以色列新創

援助巴勒斯坦示威 籲台灣醫療援助屯墾區踩煞車

相關新聞

獨檢組再次拘提 尹錫悅堅稱身體患病無法配合

負責調查前韓國總統尹錫悅妻子金建希弊案的獨立檢查組（獨檢組）預計明天上午前往首爾看守所拘提尹錫悅，尹錫悅方今天祭出醫師診...

不只拒賴總統過境！川普對陸態度大軟化 傳擬不推新AI出口法規

川普政府據傳可能不會以新法規取代拜登政府時代的人工智慧（AI）法規，目的是取得與中國大陸協商貿易事宜的籌碼，以及強化美國...

加薩50萬人恐陷飢餓危機 一文看懂戰爭如何惡化饑荒

以哈戰爭爆發近2年，根據預測，加薩走廊全數人口9月前將面臨嚴重的糧食不安全，50萬人恐陷入飢餓、貧困與死亡，「最壞情境」...

南韓法院批准拘留前總統尹錫悅 獨檢組8月1日執行

南韓首爾中央地方法院今天再度針對前總統尹錫悅簽發拘留令，負責調查尹錫悅妻子金建希弊案的獨立檢察組（獨檢組）計劃明天上午9...

鎖定伊朗石油航運網絡 美祭新一波重大制裁「劍指這號人物」

美國財政部今天宣布，對與伊朗石油出口相關的15家航運公司、52艘船、12名個人和53個實體，實施新一波重大制裁

為鞏固軍方權力？緬甸軍政府解除逾4年緊急狀態 預定12月舉行選舉

緬甸軍政府31日解除緊急狀態，加緊12月舉行選舉的計畫。幾個反對派團體則矢言抵制選舉。觀察員也認為，這場選舉將淪為旨在鞏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。