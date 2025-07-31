葡萄牙總理宣布 政府考慮9月承認巴勒斯坦國

葡萄牙總理蒙特內哥羅的辦公室今天宣布，葡國政府將就9月在聯合國大會承認巴勒斯坦國一事，諮詢總統和國會。

蒙特內哥羅（Luis Montenegro）辦公室發布的聲明表示，葡萄牙「正考慮承認巴勒斯坦國」，這道承認程序可能於9月在紐約舉行的第80屆聯合國大會期間完成。

法國、英國和加拿大近日陸續宣布，擬於9月聯合國大會承認巴勒斯坦國，如今葡萄牙表態可能跟進。

另一方面，德國外交部長瓦德福今天談到，由於加薩走廊（Gaza Strip）的人道危機，以及一些國家推動承認巴勒斯坦國，以色列在外交上日益孤立。

瓦德福（Johann Wadephul）啟程訪問以色列前發布聲明表示，聯合國近日召開會議討論解決以巴衝突的「兩國方案」，此舉顯示「以色列日益居於少數派」。美國及以色列均抵制並缺席會議。

德國是以色列最堅定的外交盟友之一，但瓦德福指出：「鑒於以色列政府部分人士公開威脅吞併（巴勒斯坦土地），愈來愈多歐洲國家準備在未經事先磋商的情況下，承認巴勒斯坦國。」

有70多名以色列國會議員上週通過動議，敦促政府對其占領的約旦河西岸（West Bank）強制行使主權。

瓦德福也重申德方立場，即「談判程序結束時才應承認巴勒斯坦國」。然而他也發表稍微更強硬措詞，堅持「現在就得展開這項程序」，且「德國也可能被迫回應單方面行動」。

此外，瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）今天呼籲歐洲聯盟（EU），因以色列在加薩戰爭的行為，暫停歐盟與以國簽署的聯合協定（AssociationAgreement）的貿易部分。

歐盟與以色列的聯合協定是界定雙方貿易及政治關係的框架。根據歐盟的資料，歐盟是以國最大貿易夥伴，占以方全球貿易近1/3。