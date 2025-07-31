美國務院宣布 制裁巴勒斯坦自治政府官員及巴解成員

美國國務院今天發布聲明表示，美國將對巴勒斯坦自治政府官員和巴勒斯坦解放組織成員實施制裁，稱這些團體削弱促進和平的相關努力。

路透社報導，聲明指出，這項措施將阻止被制裁對象取得美國簽證，「巴勒斯坦解放組織（PalestineLiberation Organization）和巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）未遵守自身承諾且破壞和平前景，向兩方究責並使其承擔後果，符合我國國家安全利益」。