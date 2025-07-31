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不只拒賴總統過境！川普對陸態度大軟化 傳擬不推新AI出口法規

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
川普政府據傳可能不會推出新法規，以取代拜登政府時代的AI技術出口管制。路透
川普政府據傳可能不會推出新法規，以取代拜登政府時代的AI技術出口管制。路透

川普政府據傳可能不會以新法規取代拜登政府時代的人工智慧（AI）法規，目的是取得與中國大陸協商貿易事宜的籌碼，以及強化美國人工智慧（AI）主宰地位。

業內消息人士向新聞網站Semafor透露，川普政府正討論是否取消原定計畫，不以新法規取代一項5月廢除的拜登時代法規。這項法規建立出口管制全球框架，宗旨是避免美國設計的晶片等AI技術流入中國大陸或俄羅斯。

這不是美國AI政策軟化唯一跡象，美國官員最近也批准輝達（Nvidia）生產的特定半導體銷往中國大陸，吸引國會兩黨目光。路易斯安那州共和黨參議員甘迺迪（John Kennedy）說：「我認為這麼做是錯的，他們正在做的一切對中國大陸有益，我認為這麼做大錯特錯。」

在川普試圖敲定新貿易協議，以及維護對中國大陸強硬的名聲之際，出口管制全面轉向反映他的優先要務互相衝突。參議院民主黨人本周致函商務部長盧特尼克，主張美國需要實施晶片出口管制以維持AI運算能力優勢。

白宮發言人德賽（Kush Desai）在聲明中說：「川普總統和政府仍致力於讓美國成為全球AI領袖，以及確保大多數先進技術不會落入競爭對手手中。這些目標未互斥，我們期盼與產業領袖合作以完成這兩項任務。」

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