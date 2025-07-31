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加薩50萬人恐陷飢餓危機 一文看懂戰爭如何惡化饑荒

中央社／ 加薩走廊31日綜合外電報導
圖為救援物資從飛機上空投下來，降落在加薩上空。路透社
圖為救援物資從飛機上空投下來，降落在加薩上空。路透社

以哈戰爭爆發近2年，根據預測，加薩走廊全數人口9月前將面臨嚴重的糧食不安全，50萬人恐陷入飢餓、貧困與死亡，「最壞情境」正在發生。情況何以惡化至此，各方又應採取什麼措施避免慘狀加劇？

●物資匱乏如何演變為饑荒危機？

美國媒體Vox報導，早在戰爭爆發之前，營養不良就是加薩走廊（Gaza Strip）的棘手問題。

以色列數十年來限制加薩的貨物及人員流動，再加上巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）當局課徵稅收、囤積貨品，當地人難以取得生活必需品。2023年10月7日以哈開戰前，多數加薩居民就已仰賴糧食援助。

戰爭使這樣的情勢急遽惡化。一年多前，為判斷糧食危機嚴重程度而制定全球標準的「糧食安全階段綜合分類」（IPC）團隊，以及前美國總統拜登（JoeBiden）政府官員警告，部分加薩地區接近或已陷入饑荒。

以哈雙方今年1月達成停火協議後，糧食曾短暫湧入加薩。

然而，以哈停火僅持續42天便宣告結束。停火談判破裂後，以色列3月2日全面封鎖加薩，直到5月下旬才開始允許少量援助物資重新進入當地。

以色列政府向來對聯合國在加薩的援助系統嗤之以鼻，聲稱一大部分的援助都被哈瑪斯竊取。然而「紐約時報」（The New York Times）近日報導，以軍高層指出，沒有證據顯示援助物資遭到「系統性」盜竊。

●誰在發放援助物資？

加薩走廊援助物資目前是由兩個互相競爭的機構發放：聯合國以及新成立的「加薩人道主義基金會」（Gaza Humanitarian Foundation, GHF），後者獲美國跟以色列支持，在加薩南部和中部設有4個糧援站。

GHF的支持者表示，該基金會能防止哈瑪斯侵吞援助；GHF也宣稱，運作兩個月來已送出9700多萬份餐點。但批評人士質疑，到底有多少人實際受惠。

批評者也談到，糧援站數量稀少意味著加薩居民得長途跋涉、徒步穿越戰區以取得物資，而且這些糧援站的營運時間不一，最弱勢的平民往往最難獲得幫助。

負責巴勒斯坦地區人道事務的前以色列軍事部門高級官員艾羅姆（Or Elrom）說：「一個孕婦怎麼可能走5英里（約8公里），還背得動22公斤重的箱子？」

糧援站經常擠滿人潮，以色列士兵甚至曾對試圖領取糧食的群眾開火，根據聯合國人權機構，已有數百人在GHF糧援站附近遇害。GHF巴勒斯坦員工據報也遭隸屬哈瑪斯的槍手擊殺。

聯合國分發物資也曾遭群眾包圍。根據相關官員，聯合國本月27日進入加薩的55輛運載援助物資的卡車，在抵達目的地前已全遭群眾搬光。

●聯合國與以色列互推責任

以色列政府責備聯合國未讓更多援助進入加薩走廊，以國官員公布的影片顯示，數以百計卡車的糧食堆放在以圍欄隔開的區域，就在通往加薩南部的克瑞沙洛（Kerem Shalom）邊界關卡附近。

聯合國秘書長發言人杜加瑞克（Stéphane Dujarric）告訴記者：「存在龐大的官僚障礙，也有巨大的安全阻礙。坦白說，我認為（以方）缺乏讓我們做好工作的意願。」

聯合國及其他援助團體呼籲關閉GHF，稱該基金會發送援助物資的方式既無效率又危險，無法處理加薩嚴峻危機。

●各方態度出現轉變

近幾週，不僅加薩人道危機加劇，社會輿論也出現重大轉變。以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）或許否認有任何人在加薩走廊挨餓，但美國總統川普（Donald Trump）並不這麼認為，他28日在蘇格蘭告訴記者，當地一些孩子在挨餓，並承諾與盟友合作在加薩設立更多「糧食中心」，讓物資更加容易取得。

歐洲聯盟（EU）發現以色列違反雙方貿易協議規定的人權義務，正討論是否因加薩情勢而暫停一項大型科學研究計畫。法國跟英國計劃於9月承認巴勒斯坦國，就連不願批評以色列政策的德國政府都可能轉變立場。

以色列國內一些著名學者和人權團體在長期抗拒「種族滅絕」（genocide）這個標籤後，如今稱以國政府的行動實屬種族滅絕；以國幾位向來為加薩戰爭辯護的知名記者，現在也對饑荒危機提出警告。

●採取什麼行動能幫助加薩走廊？

國際救援委員會（International Rescue Committee）緊急應變主管吉欽（Bob Kitchen）指出，當下最直接的措施，就是以色列和埃及打開進入加薩走廊的邊界關卡，讓人道援助暢通無阻。

這至少有望協助以色列國防軍（IDF）、GHF及聯合國機構合作，讓援助物資以更安全有效的方式發放，而非繼續互相推諉塞責。

但這些都只是權宜之計。要真正應對加薩人道危機，必須結束引發危機的戰爭，而這似乎愈來愈不可能達成。

美國和以色列的談判代表團上週退出了在卡達首都杜哈（Doha）舉行的磋商，並指責哈瑪斯「缺乏達成停火的意願」。

儘管川普對孩童挨餓的畫面感到不安，對尼坦雅胡多有不滿，他仍在未達停火協議的情況下，敦促以色列完成對抗哈瑪斯的任務。他似乎無意施壓尼坦雅胡，讓對方以結束戰爭交換哈瑪斯釋放人質。

此外，雖然多數以色列民眾會支持達成前述協議，卻可能導致尼坦雅胡政府垮台，因為其所仰賴的極右派聯盟夥伴已揚言，如果他簽署停火協議，他們將退出尼坦雅胡政府。

以色列 聯合國 加薩走廊

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