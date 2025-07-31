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貪腐調查延燒 立陶宛總理請辭

中央社／ 維爾紐斯31日綜合外電報導

立陶宛總理帕魯克斯（Gintautas Paluckas）今天請辭。他持有股份的數家公司因疑涉金融犯罪，正在接受調查。

法新社報導，帕魯克斯發表聲明說：「我已於1小時前向總統請辭，辭去總理一職。」他並說，他同時辭去社會民主黨（Social Democratic Party）黨主席的職務。

帕魯克斯指出：「儘管我決定辭去當前職務，我將繼續捍衛自己的名譽與尊嚴。我正等待調查結果出爐，我相信調查將會釐清事實與影射之間的差異。」

立陶宛當地媒體報導，立陶宛金融犯罪調查局（FNTT）今天稍早前往帕魯克斯弟媳名下一間公司Dankora的辦公室展開搜查。該公司利用歐洲聯盟（EU）資金向帕魯克斯持股的公司Garnis採購電池系統。

立陶宛調查記者今年5月首次揭露，Garnis在帕魯克斯擔任總理期間獲得一筆國家補貼的貸款。

當局隨後啟動調查且仍持續進行中。記者後來揭露更多疑涉入貪腐的案件，部分案件已進入調查階段。

另據美聯社報導，在帕魯克斯請辭前，他涉入的商業交易因遭檢調調查，引發民眾在首都維爾紐斯（Vilnius）示威，要求他下台。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）今天上午宣布帕魯克斯請辭。帕魯克斯領導的現任內閣預計會隨之總辭。

帕魯克斯是中間偏左社會民主黨的新領袖。立陶宛去年10月舉行國會大選後由3黨成立執政聯盟，並由帕魯克斯出任總理。

帕魯克斯去年出任總理前曾受訪指出，立陶宛准許開設台灣代表處是「外交錯誤」。

不過美聯社報導指出，立陶宛外交政策不太可能因為政府改組而改變。

總理 立陶宛 外交政策

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