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南韓法院批准拘留前總統尹錫悅 獨檢組8月1日執行

中央社／ 首爾31日綜合外電報導
南韓首爾中央地方法院今天再度針對前總統尹錫悅簽發拘留令，負責調查尹錫悅妻子金建希弊案的獨立檢察組（獨檢組）計劃明天上午9時執行。 圖／路透社
南韓首爾中央地方法院今天再度針對前總統尹錫悅簽發拘留令，負責調查尹錫悅妻子金建希弊案的獨立檢察組（獨檢組）計劃明天上午9時執行。 圖／路透社

南韓首爾中央地方法院今天再度針對前總統尹錫悅簽發拘留令，負責調查尹錫悅妻子金建希弊案的獨立檢察組（獨檢組）計劃明天上午9時執行。

韓聯社報導，這是繼今年1月之後，法院第2次針對尹錫悅簽發拘留令。尹錫悅7月29日及30日2度以身體不適為由拒絕到案接受偵訊，獨檢組因此認定他沒有意願出席，今天提請法院簽發拘留令。

尹錫悅因涉嫌發動內亂，7月10日遭法院簽發逮捕令後被羈押至今，但他始終以身體狀況不佳為由拒絕到案和出庭。部分觀察人士認為，就算此次尹錫悅再被強制傳喚，他也極可能繼續行使緘默權。

據報導，尹錫悅涉嫌在2022年總統大選期間接受企業家兼政治掮客明泰均（音譯）免費提供的民意調查服務。作為回報，他在同年舉行的國會議員補選中協助前議員金映宣取得國民力量黨黨內提名。

此外，他還涉嫌在2021年10月舉行的國民力量黨總統候選人黨內電視辯論期間，就金建希是否涉嫌操縱德意志汽車公司股價案發表「僅委託管理約4個月，結果出現虧損」的虛假言論，此舉涉嫌違反「公職選舉法」。

議員 尹錫悅 電視辯論

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