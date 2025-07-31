鎖定伊朗石油航運網絡 美祭新一波重大制裁「劍指這號人物」
美國財政部今天宣布，對與伊朗石油出口相關的15家航運公司、52艘船、12名個人和53個實體，實施新一波重大制裁。
整體而言，受制裁對象涉嫌在17個國家逃避制裁，這些國家與地區，從巴拿馬、義大利到香港都有。此舉顯示川普政府在6月轟炸伊朗核設施之後，正在加倍「極限施壓」行動。
這波制裁廣泛針對沙姆哈尼（Mohammad HosseinShamkhani）的航運利益，他是伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）顧問夏卡尼（AliShamkhani）的兒子。
美國財政部表示，這是自2018年總統川普第一任政府以來，對伊朗祭出最重大的制裁行動。
財政部說，沙姆哈尼透過複雜的中間商網絡，控制著龐大的貨櫃船和油輪船隊，這些中間商在世界各地銷售伊朗和俄羅斯的石油及其他商品。
財政部指控沙姆哈尼利用在德黑蘭的人脈和貪腐行為，牟取數百億美元的利得，其中大部分用於支持伊朗政權。
一名美國官員表示，這新一波制裁將讓伊朗石油出售「更加困難」。但美國政府預料全球石油市場不會受到持續性干擾。
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