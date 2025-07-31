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為鞏固軍方權力？緬甸軍政府解除逾4年緊急狀態 預定12月舉行選舉

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
緬甸最大城市仰光24日街景。新華社
緬甸最大城市仰光24日街景。新華社

緬甸軍政府31日解除緊急狀態，加緊12月舉行選舉的計畫。幾個反對派團體則矢言抵制選舉。觀察員也認為，這場選舉將淪為旨在鞏固緬甸軍方權力。

2021年2月緬甸軍方推翻由翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）實質領導的文人政府，並宣布緬甸進入緊急狀態，引發內戰，已造成數千人喪生。80歲的翁山蘇姬與文人政府其他高層至今仍遭關押。

緊急狀態賦予69歲的軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing），在立法、行政及司法上的最高權力。但他最近已宣傳，選舉是化解國內衝突的1條出路。

軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）在和記者們分享的語音訊息中指稱，「今天解除緊急狀態，旨在讓國家能舉行選舉，走上多黨民主之路；選舉將在6個月內舉行」。

敏昂萊自去年7月22日起擔任緬甸代理總統。

緬甸國營媒體「緬甸環球新光報」（Global New Light of Myanmar）31日報導，敏昂萊在緬甸首都奈比多（Naypyidaw）發表演說時表示，「我們已結束第1章、度過第1個重要時期；現在，我們正翻開第2章；即將於今年12月舉行的選舉，將讓所有合格選民都能投票」。

另1家緬甸國營媒體「緬甸廣播電視台」（MRTV）31日報導，緬甸軍政府宣布，組成1個由敏昂萊領導的11人委員會，以舉行選舉。

緬甸 緊急狀態 翁山蘇姬

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