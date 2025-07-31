川普關稅威脅推近加中關係 大陸民運人士示警加拿大「糖衣毒藥」

在美國關稅威脅下，加拿大和中國關係有好轉跡象，中國民主黨全國委員會共同主席王軍濤和一群反共人士以集會抗議的方式，提醒加拿大中國的霸權威脅，千萬不要輕信中國的承諾，很可能都是「笑裡藏刀」、「糖衣毒藥」。

王軍濤昨天特地從美國飛抵溫哥華，和20多名反共人士在中國駐溫哥華領事館門前舉牌抗議，高聲喊著「打倒共產黨」「自由必勝」「釋放政治犯」等口號。

而王軍濤所屬的中國民主黨是中國民主運動中第一個公開宣佈成立的政黨組織，成立於1998年6月，曾經在中華人民共和國民政部申請註冊，未獲批准。

昨天參與抗議者不乏年輕面孔，很多人是第一次在海外公開反共，甚至還有一些遠從亞伯達省卡加立市（Cagary）來參與活動的人士。

現住在卡加立的王旭於2年前抵達加拿大，問起她為何出來公開反共？她對中央社說，以前是相信中國政府的，但疫情期間的大封控和鎮壓，讓她看清了真相。「那麼多人因清零政策冤枉而死，或是因說出事實就被關進監獄，最終當官的卻連一句道歉都沒有。我不想要我年幼的孩子在一個充滿謊言和被灌輸扭曲的愛國思想下長大。」

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）成為改變無數人命運的分水嶺，許多人選擇離開中國。王軍濤對中央社說，這對中國民主運動來說是重要契機，因為老民運人士大多是六四天安門事件的背景下出來的，大家逐漸年老力衰，如今新一代中國人出走海外，帶出了新的希望。

他說：「這兩年離開中國的人背景非常多元，其中很多都是中產階級，他們的覺醒非常關鍵，因為這些人到了美加等西方民主國家，不僅胼手胝足貢獻當地社會，也會以新思維新方法激發更大的中國民主動能。」

王軍濤說，中國共產黨的殘暴和無理，中國人民心知肚明，但全球有很多人仍不清楚。「這就是為什麼我們需要時不時地公開發聲抗議，提醒大家中國的糖衣毒藥之害。」

正值加拿大和美國關係惡化之際，中國和加拿大的關係有回溫跡象，特別是中國大舉購買加拿大石油，引發了熱議。最新數據顯示，今年3月中國從加拿大進口原油高達730萬桶，創下歷史新高。

曾在美國國會工作、目前擔任加拿大電視台CTV政治分析師的韓姆（Eric Ham）表示：「這一激增不僅推動加拿大原油出口量躍升，也為加中關係注入新的可能性。」

加拿大多個省如安大略省、卑詩省、薩克其萬的省長們也敦促渥太華應該重建與中國的關係，加強經貿往來。

王軍濤說，加拿大需要貿易多元化，但尋求價值觀相近的夥伴是重要的，否則可能重蹈覆轍、吃上苦頭。「加拿大是被中國狠狠欺負過的，想想兩個加拿大公民─康明凱（Michael Kovrig）和史佩弗（MichaelSpavor）曾經不分青紅皂白被中國關押1000多個日子，中國還會突然拿加拿大油菜籽和豬肉等商品作為政治報復工具，你就知道那是個多麼不講理的政權。」

他說，美國還是講理的國家，有國會、有司法，川普不能左右整個美國；但中國不同，習近平一個人說了算，沒有任何機制可以制約他。「你今天和它做生意，獲得了一些利益，但哪一天它說翻臉就翻臉，可能損失更慘。」