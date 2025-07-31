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面對中國大陸威脅 美國聯邦調查局成立紐西蘭辦公室

中央社／ 威靈頓31日綜合外電報導

美國聯邦調查局（FBI）今天在紐西蘭成立一個常設辦公室，局長巴特爾（Kash Patel）表示，需要與志同道合的情報機構聯手，以對抗日益崛起的中國。

綜合法新社與路透社報導，巴特爾最近幾天在紐西蘭首都威靈頓（Wellington）拜會紐國政府首長、情報部門負責人與執法官員。

巴特爾在美國駐威靈頓大使館發布的一段影片中說：「我們這個時代一些最重要的全球問題，正是紐西蘭和美國共同合作的重點─在印太戰區對抗中國共產黨、打擊毒品貿易、聯手防範網路入侵及勒索軟體攻擊，最重要的是保護我們各自的國民安全。」

紐西蘭與美國、英國、加拿大和澳洲共同組成「五眼聯盟」（Five Eyes）共享情報。

「五眼聯盟的夥伴是我們在全球最重要的合作夥伴，但我們需要他們…全力以赴，將使命放在第一。」

美國駐威靈頓大使館表示，聯邦調查局紐西蘭辦公室將負責調查「恐怖主義、網路犯罪和詐騙、組織犯罪和洗錢、剝削兒童以及外國情報威脅」。

此外，該辦公室還將涵蓋聯邦調查局在南極洲、薩摩亞（Samoa）、紐埃（Niue）、庫克群島（CookIslands）與東加王國（Tonga）的合作業務。

紐西蘭國防部長柯林斯（Judith Collins）與警察部長密契爾（Mark Mitchell）在一份聲明中表示，他們對聯邦調查局新成立的辦公室表示歡迎，這將有助於提升紐西蘭民眾的安全與保障。

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美國 中共 紐西蘭 辦公室

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