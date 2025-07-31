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德國西班牙防大陸掌控基建 電信集團汰換華為5G設備

中央社／ 馬德里30日綜合外電報導
西班牙電信巨擘「西班牙電信集團」正汰換其在西國和德國的所有中國大陸製造商華為所生產的5G設備，以符合當地規定，但該公司在巴西傾向保留這些設備。路透
西班牙電信巨擘「西班牙電信集團」正汰換其在西國和德國的所有中國大陸製造商華為所生產的5G設備，以符合當地規定，但該公司在巴西傾向保留這些設備。路透

西班牙電信巨擘「西班牙電信集團」（Telefonica）正汰換其在西國和德國的所有中國製造商華為所生產的5G設備，以符合當地規定，但該公司在巴西傾向保留這些設備。

西班牙電信集團營運長蓋約（Emilio Gayo）今天告訴路透社：「在德國與西班牙，我們正根據這些國家的規定，減少使用華為設備。」

在這兩個國家，由於擔憂中國企業華為掌握關鍵基礎設施恐構成潛在安全風險，電信公司必須在核心5G網絡排除華為設備。

英國同樣禁用華為設備。蓋約補充道，他們在英國「所使用的華為設備非常、非常少」。

然而，巴西及其他拉丁美洲國家並未限制使用華為設備。

西班牙電信集團執行長穆德拉（Marc Murtra）表示，公司會確保所有供應商提供的設備均遵守相同的嚴格標準，以保障公司及其客戶的安全。

5G 英國 德國 華為 西班牙

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