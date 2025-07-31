G7法英加表態　國際承認巴勒斯坦現況一次看

加拿大總理卡尼今天表示，加拿大打算在9月承認巴勒斯坦國，成為近日繼法國和英國後第3個宣布此舉的七大工業國集團（G7）成員國。

英國廣播公司（BBC）和路透社報導，卡尼（MarkCarney）說，此舉取決於民主改革進展，包括巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）在明年舉行選舉，但巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）不得參加。

英國昨天宣布將於9月正式承認巴勒斯坦國，除非以色列採取各種「實質措施」，包括同意加薩走廊（Gaza Strip）停火。法國上週也宣布類似的計畫。

加拿大今天跟進表態後，以色列外交部批評此舉形同「獎勵哈瑪斯」。巴勒斯坦新聞機構瓦法社（Wafa）今天報導，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）則與卡尼通話時表示樂見加拿大「歷史性」舉動。

●還有哪些國家承認巴勒斯坦國家地位？

目前在聯合國193個會員國中，有147個會員國承認巴勒斯坦國，包括多數全球南方（Global South）國家以及俄羅斯、中國和印度。但歐洲聯盟（EU）27個會員國中僅少數承認巴勒斯坦國，其中多為前共產國家，以及瑞典和賽普勒斯。

愛爾蘭、挪威與西班牙去年承認巴勒斯坦國家地位，同時表明即使做出這項決定，他們仍堅信以色列擁有在和平與安全中生存的基本權利。

巴勒斯坦是聯合國非會員觀察員國，與教廷地位相同，可以參與會議但沒有投票權。

聯合國大會（General Assembly）2012年11月通過決議，讓巴勒斯坦的觀察員地位從「實體」升格為「非會員國」，等於承認了巴勒斯坦是主權國家。

法國和英國相繼宣布將承認巴勒斯坦國後，巴勒斯坦很快就會獲得聯合國安理會5個常任理事國中的4國支持，另外2國是俄羅斯和中國，唯獨美國不承認。美國是以色列迄今最強大的盟邦。

●下一個可能承認的國家？

法國、英國和加拿大相繼表態，可能會對德國、澳洲、日本等其他大國產生跟進的壓力。

德國25日曾說短期內不打算承認巴勒斯坦國，義大利則表示，承認巴勒斯坦建國的同時，新巴勒斯坦國也必須承認以色列。