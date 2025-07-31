國防環境改變任務增加　日本取消自衛隊觀閱式

日本防衛省30日宣布，未來將取消每年11月舉行的陸上自衛隊觀閱式（類似閱兵式）、海上自衛隊觀艦式、航空自衛隊觀閱式，原因是國防環境變化使部隊任務增加。

日本放送協會（NHK）報導，防衛省（相當於國防部）為了確認自衛隊平時訓練成果，每年秋季都會舉行觀閱式或觀艦式，並邀請首相出席。這類活動由陸、海、空自衛隊輪流主辦，並從日本全國集結部隊與裝備。

「朝日新聞」報導，消息人士透露，在中國與俄羅斯等國軍事活動日益頻繁的背景下，「自衛隊執行原本任務的機會增加，亦即警戒監視、因應領空侵犯等，在維持滴水不漏的防衛體系之下，舉行（觀閱式）有困難」。日本與其他國家共同訓練的次數逐年增加，也是原因。

這類「觀閱式」始於1951年警察預備隊（自衛隊前身）時期。由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發，這類活動自2020年起縮小規模以減輕部隊負擔，並採無觀眾形式舉行。