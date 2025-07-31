英國飛航管制系統技術故障　上百航班受影響

英國飛航管制系統今天發生雷達技術故障，導致倫敦等地主要機場航班中斷超過4小時，英國國家飛航服務公司（NATS）表示有上百航班取消。不過問題後來獲得解決，航班恢復起降。

法新社和路透社報導，由於技術問題，英國國家飛航服務公司限制倫敦空域飛機數量。倫敦希斯羅（Heathrow）機場 、蓋維克（Gatwick）機場及愛丁堡（Edinburgh）機場等均受到影響。

根據航空分析公司睿思譽（Cirium），截至晚間7時30分（台灣時間31日凌晨2時30分）有67個起飛班機和55個抵達班機取消，同時部分航班被迫改道。

英國國家飛航服務公司2023年曾發生近10年來英國最嚴重的系統故障，造成數以千計乘客滯留機場。

由於目前正值英國暑假旅遊旺季，航空公司高層對航班取消情況大為不滿。

瑞恩航空（Ryanair）營運長麥馬洪（NealMcMahon）要求英國國家飛航服務公司執行長羅爾夫（Martin Rolfe）辭職，「乘客再度遭遇延誤與混亂情況，實在離譜」。

麥馬洪說：「顯然在2023年8月國家飛航服務公司系統當機後，沒有汲取任何教訓。」

易捷航空（EasyJet）營運長摩根（David Morgan）表示，「在這個繁忙且重要的旅遊季節」再度出現故障問題，「造成我們顧客不便，令人極為失望」。

他還說：「我們今天首要任務是協助我們顧客，同時也希望了解國家飛航服務公司將採取何種措施，確保問題不再發生。」

英國交通部發言人表示，正與國家飛航服務公司密切合作，了解故障原因以及對現有韌性系統的影響。

國家飛航服務公司發言人提供路透社更新消息時說，這次問題與雷達有關，在「我們迅速切換至備用系統後獲得解決，在此期間為確保安全而減少交通量」。