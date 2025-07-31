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跟進英法 加拿大宣布將承認巴勒斯坦國

中央社／ 溫哥華30日專電

法國和英國宣布9月將承認巴勒斯坦的國家地位後，加拿大也表示跟進，支持巴勒斯坦國，建立更和平、充滿希望的未來。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天表示，如果巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）在2026年舉行一個哈瑪斯（Hamas）不能參加的選舉，並致力於其他民主改革，加拿大將在9月聯合國大會上承認巴勒斯坦國。

卡尼日前與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）交談後，宣布這一決定。

卡尼表示，加薩人民的苦難程度「令人無法忍受，而且在迅速惡化」。

他說，加拿大長期以來致力於兩國解決方案，但其前景已經「逐漸嚴重受損」。如今加拿大將支持巴勒斯坦強而有力的民主治理，建立更和平、充滿希望的未來。

以色列駐加拿大大使對加拿大將支持巴勒斯坦建國表達不滿。大使穆德（Iddo Moed）在一份聲明中表示：「以色列不會屈服於國際社會對其施加的扭曲壓力。」

加拿大穆斯林全國委員會（The National Council ofCanadian Muslims）對卡尼的聲明表示歡迎，稱「加拿大邁出極其重要的一步」。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）昨天宣布，英國9月將正式承認巴勒斯坦國，除非以色列採取各種「實質措施」，包括同意加薩走廊（Gaza Strip）停火。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）上週表示將在9月於聯合國大會時宣布承認巴勒斯坦國，是首個七大工業國集團（G7）成員中表態的，也沒有附帶任何條件。

法國的宣布讓加拿大卡尼政府受到更多來自國內的壓力，甚至許多同為自由黨的議員都紛紛呼籲卡尼要跟隨法國腳步。

自由黨聯邦眾議員札希德（Salma Zahid）和蘇貝瑞（Sameer Zuberi）日前在社群媒體貼文中表示，加拿大必須與法國一起承認巴勒斯坦人民建立國家。自由黨眾議員索德（Fares Al Soud）在社群媒體上表示，巴勒斯坦人民的正義「需要得到承認」。

去年秋天，自由黨、新民主黨、魁北克政團和綠黨的數十名議員聯合呼籲國際社會承認巴勒斯坦國。

法國 加拿大 巴勒斯坦

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