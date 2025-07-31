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川普最後通牒 限俄10日內停火

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國總統川普廿九日表示，給俄羅斯停火的新期限是從今天起的十天，美國之後就會祭出「關稅」等措施；他也表示至今還沒收到俄方回應。路透
美國總統川普廿九日表示，給俄羅斯停火的新期限是從今天起的十天，美國之後就會祭出「關稅」等措施；他也表示至今還沒收到俄方回應。路透

俄烏戰爭持續，美國總統川普之前給予俄羅斯五十天期限與烏克蘭達成停火協議。川普廿九日表示，新的期限是從今天起的十天，美國之後就會祭出「關稅」等措施；他也表示至今還沒收到俄方回應。

川普七月中表示，若俄羅斯五十天內未與烏克蘭達成停火協議，美國將祭出極嚴厲關稅。歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯當時表示，樂見川普展現強硬態度，但是給俄國五十天期限是「很長」時間。

川普廿八日在蘇格蘭與英國首相施凱爾會晤時告訴媒體，他將設定新期限，大約是十或十二天，還說他對俄羅斯總統普亭感到失望。

川普廿九日由蘇格蘭返美途中在空軍一號上告訴媒體，最新期限是從今天起的十天，在那之後，美國就會祭出「關稅」和其他措施。他不確定這是否會影響俄羅斯，因為顯然普亭可能想要持續這場戰爭，但美國會進一步採取措施，「可能會也可能不會影響他們」。

自從提出新期限後，川普說，他還沒收到俄方回應。

美媒先前報導，川普之前就曾揚言要徵收次級關稅，但實際上指的是「次級制裁」，也就是對俄國能源買方實施制裁。

媒體詢問，若對俄羅斯實施制裁，是否擔心影響石油市場，川普表示，他並不擔心，「我們國內有很多石油，我們會進一步加大開採」。

俄羅斯克里姆林宮廿九日稍早表示，俄國仍致力於在烏克蘭實現和平。克宮發言人佩斯科夫說，在川普發表縮短俄烏和談期限的言論後，俄國放緩了與美國修復關係的努力。

烏克蘭總統澤倫斯基則稱讚川普此舉展現「明確決心」。

俄烏戰爭持續超過三年。川普重返白宮以來，一直試圖促成俄烏停火，但俄國至今不願讓步。

川普 普亭 俄羅斯 俄烏戰爭

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