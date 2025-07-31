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以若不停火 英揚言承認巴勒斯坦

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導
在加薩北部貝特拉希亞，大批巴勒斯坦人廿九日扛回他們奮力取得的援助物資包。法新社
在加薩北部貝特拉希亞，大批巴勒斯坦人廿九日扛回他們奮力取得的援助物資包。法新社

英國首相施凱爾廿九日表示，除非以色列同意在加薩停火，允許聯合國提供當地巴人援助，停止吞併約旦河西岸地區並採取其他實現長期和平的措施，否則英國將於九月聯合國大會之前承認巴勒斯坦。

法國總統馬克宏廿四日宣布法國將在九月成為第一個承認巴勒斯坦的西方大國後，已在國際間形成一股要求正式承認巴勒斯坦建國的壓力。法國外長巴霍廿八日在與沙烏地阿拉伯共同主持的聯合國會議上表示，解決以巴衝突，除了「兩國方案」別無選擇。

這次會議遭以色列抵制，美國也斥為噱頭。但與會十五國外長會後發出聯合聲明，呼籲全球各國採取行動承認巴勒斯坦的國家地位。加入上述十五國共同聲明的包括西班牙、挪威、芬蘭，內容確認這些國家對於重啟兩國方案「堅定不移的承諾」。包括澳洲、加拿大、紐西蘭在內，尚未承認巴勒斯坦國的九個簽署國外長表達「願意承認或積極考慮我國予以承認」的立場。

聯合國一九三個成員國中，目前至少有一四二國承認巴勒斯坦。英國長期支持建立一個與以色列並存的獨立巴勒斯坦國，但強調透過談判達成兩國方案承認巴勒斯坦，應是解決衝突的其中一環。如今，加薩飢荒景象令許多英國人震驚，施凱爾承受的國內壓力愈來愈大。

施凱爾廿八日才在蘇格蘭與美國總統川普見面；川普當天曾向媒體表示，他不介意施凱爾就巴勒斯坦建國問題「表明立場」。施凱爾廿九日罕見召開夏季內閣會議後，發表前述聲明。

川普廿九日在返美專機上表示，他和施凱爾從未討論英國可能承認巴勒斯坦的議題。以色列外交部則在社媒Ｘ平台發文拒絕接受英國聲明並表示，「英國政府在法國行動和國內政治壓力下做出的立場轉變，是在獎勵哈瑪斯」。

以色列總理內唐亞胡拒絕接受「兩國方案」，其政府似乎也不太可能滿足英國在聲明中開出的條件，因為這些條件觸及以巴衝突最棘手的問題核心。

英國的最後通牒讓以色列面臨更強大的國際社會壓力。與法國逕行宣布將在九月承認巴勒斯坦相較，施凱爾的聲明更具針對性，也為英國在九月支持巴勒斯坦建國留下彈性空間。

施凱爾表示，英國政府將在九月評估各方做了多少，然後再對承認巴勒斯坦做出最終決定。華爾街日報報導，英國的舉動深具象徵意義；英國和法國的立場轉變，已對德國構成挑戰。德國與以色列有深厚歷史淵源，一直抵制承認巴勒斯坦。德國的猶豫，是歐盟對以色列施壓最大阻礙。

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