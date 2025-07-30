加薩饑荒殘酷 以色列31位名人聯署籲祭毀滅性制裁

以色列在加薩走廊引發令人日益震驚的饑荒之際，言行動見觀瞻的一群以色列名人聯名呼籲國際社會對以色列實施「毀滅性制裁」，當中有學者、藝術家和公共知識分子。

31人聯名致函英國「衛報」（The Guardian），包括奧斯卡獎得主亞伯拉罕（Yuval Abraham）、前檢察總長本－耶爾（Michael Ben-Yair）、前國會議長及以色列猶太事務局（Jewish Agency for Israel）前主席柏格（Avraham Burg），以及以色列最崇高的以色列獎（Israel Prize）多位得主。

聯署人來自詩歌、科學、新聞及學術界。信中指控以色列「讓加薩人民挨餓至死，打算強迫數以百萬計巴勒斯坦人離開加薩走廊（Gaza Strip）」。

信中指出：「國際社會必須對以色列實施毀滅性制裁，直到以色列結束這場殘酷行動並實施永久停火為止。」

它不僅毫不掩飾批評以色列，而且打破禁忌為國際實施嚴厲制裁進行背書，使得這封信意味深長。以色列政治人物曾以力倡此類措施人士為目標而推動立法。

在這封信發布同時，據加薩衛生部指出，超過6萬名巴勒斯坦人命喪這場已經進行21個月的戰爭。

總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、以色列官員及右翼非政府組織持續否認以色列是加薩飢荒的始作俑者。