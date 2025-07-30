歐盟執委會：18成員國有意貸款1270億歐元提振國防

歐洲聯盟執行委員會今天表示，歐盟成員中已有18國表達向旨在提振這個集團國防的一項軍備基金貸款的興趣，總額至少達1270億歐元。

路透社報導，最終可望籌集規模1500億歐元進行國防投資的此一軍備基金稱為「歐洲安全行動」（Security Action for Europe），歐盟已於5月27日批准成立。各國可於11月30日前提出需求。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）指出，初期的「濃厚興趣」使其得以為從資本巿場籌資進行準備。

目前已經展現出興趣的國家包括比利時、保加利亞、捷克、愛沙尼亞、希臘、西班牙、法國、克羅埃西亞、義大利、賽普勒斯、拉脫維亞、立陶宛、匈牙利、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克和芬蘭。