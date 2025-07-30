法國與14個西方國家共挺兩國方案 籲承認巴勒斯坦國

法國外交部長巴霍今天指出，法國和另外14個西方國家呼籲全球各國採取行動承認巴勒斯坦的國家地位。

法新社報導，法國和沙烏地阿拉伯昨天在美國紐約共同主持會議，15國外交部長會後於深夜發出上述聯合聲明。這項會議旨在重啟以色列和巴勒斯坦並存的「兩國方案」。

巴霍（Jean-Noel Barrot）在社群平台X帳號中發文說：「法國與14個國家在紐約集體呼籲：我們表達承認巴勒斯坦國的願望，邀請尚未採取相同作為的國家加入我們。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）上週宣布，他將於9月正式承認巴勒斯坦的國家地位，引發以色列和美國強烈反對。

法國期盼正式承認巴勒斯坦國之舉能夠營造出一股氛圍。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）昨天宣布，英國9月將正式承認巴勒斯坦國，除非以色列採取各種「實質措施」，包括同意加薩走廊（Gaza Strip）停火。

施凱爾此一呼應法國之舉將使這兩個歐洲盟國開七大工業國集團（G7）成員國的先例。

加入上述15國共同聲明的包括西班牙、挪威、芬蘭，內容確認這些國家對於重啟兩國方案「堅定不移的承諾」。

包括澳洲、加拿大、紐西蘭在內，尚未承認巴勒斯坦國的9個簽署國外長表達「願意承認或積極考慮我國予以承認」的立場。

在這項會議中，17個國家、歐洲聯盟和阿拉伯聯盟（Arab League）共同呼籲巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）解除武裝、結束對加薩的統治，以終結在當地的這場毀滅性戰爭。