快訊

已請假2個月！葉丙成涉洩性平案學生個資 調查再延至8月22日

炒作當配方、凋零成必然？揭日本高級生吐司的盛衰記

不只肝臟問題？沈玉琳健康亮紅燈 傳與1疾病有關「進加護病房」

法國與14個西方國家共挺兩國方案 籲承認巴勒斯坦國

中央社／ 巴黎30日綜合外電報導

法國外交部長巴霍今天指出，法國和另外14個西方國家呼籲全球各國採取行動承認巴勒斯坦的國家地位。

法新社報導，法國和沙烏地阿拉伯昨天在美國紐約共同主持會議，15國外交部長會後於深夜發出上述聯合聲明。這項會議旨在重啟以色列和巴勒斯坦並存的「兩國方案」。

巴霍（Jean-Noel Barrot）在社群平台X帳號中發文說：「法國與14個國家在紐約集體呼籲：我們表達承認巴勒斯坦國的願望，邀請尚未採取相同作為的國家加入我們。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）上週宣布，他將於9月正式承認巴勒斯坦的國家地位，引發以色列和美國強烈反對。

法國期盼正式承認巴勒斯坦國之舉能夠營造出一股氛圍。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）昨天宣布，英國9月將正式承認巴勒斯坦國，除非以色列採取各種「實質措施」，包括同意加薩走廊（Gaza Strip）停火。

施凱爾此一呼應法國之舉將使這兩個歐洲盟國開七大工業國集團（G7）成員國的先例。

加入上述15國共同聲明的包括西班牙、挪威、芬蘭，內容確認這些國家對於重啟兩國方案「堅定不移的承諾」。

包括澳洲、加拿大、紐西蘭在內，尚未承認巴勒斯坦國的9個簽署國外長表達「願意承認或積極考慮我國予以承認」的立場。

在這項會議中，17個國家、歐洲聯盟和阿拉伯聯盟（Arab League）共同呼籲巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）解除武裝、結束對加薩的統治，以終結在當地的這場毀滅性戰爭。

法國 外交部 巴勒斯坦

延伸閱讀

以色列否認加薩飢荒問題：英法揚言承認巴勒斯坦國，川普敦促「餵飽加薩人民」

美中貿易首日談判結束！他指「關稅最大贏家是他們」：川普會妥協

法重申兩國方案是以巴唯一解方 籲承認巴勒斯坦國

英相施凱爾擬會川普 談貿易協議、中東與烏克蘭

相關新聞

核能是關鍵？分析台灣致命弱點是電力 諾貝爾獎得主：美應出手介入

美國《外交事務》（Foreign Affairs）期刊網站30日刊出一篇由胡佛研究所研究員埃利斯（Jim Ellis）和...

重申「遵守停火共識」！中柬泰三方非正式會晤 上海舉行

為了和平解決邊境爭端，重申將遵守停火共識，中國—柬埔寨—泰國三方非正式會晤30日在上海舉行。大陸外交部副部長孫衛東與柬埔...

象牙海岸83歲總統尋求第4任期 在野批違憲

西非國家象牙海岸總統烏阿塔哈（Alassane Ouattara）今天表示，他將尋求第4個任期。由於多位反對派候選人被排...

以色列否認加薩飢荒！英法揚言承認巴勒斯坦國，川普風向變了

英國首相施凱爾（Keir Starmer）7月30日宣布，除非以色列採取實質措施、在加薩走廊實施停火、允許聯合國重新提供援助，並達到長期和平，否則最快將於9月聯合國大會期間正式承認巴勒斯坦國。法國日前也表態將在9月承認巴勒斯坦國，可能帶動其他國家效仿。英法的舉動源於日益嚴重的加薩糧食危機，國際組織29日警告「最糟糕的飢荒已開始在加薩上演」，因營養不良而死的兒童數量驟升。儘管以色列政府仍堅稱加薩人民沒有挨餓，但目前人還在蘇格蘭訪問的美國總統川普，卻罕見表達不同意，更說「餵飽加薩人民」是第一要務，敦促歐洲國家增加援助。

葡萄牙多處森林大火 2700名消防員投入打火

近2700名消防員今天奮力遏制葡萄牙各地的森林大火，這些大火已讓葡萄牙幾乎全國進入高度戒備狀態

英媒：美國遏制解放軍犯台 寄望精確打擊飛彈扭轉戰局

英國每日電訊報報導，華府及其盟友正全力提升軍事能力，試圖在中國考慮是否對台灣發動入侵時，搗亂北京的戰略部署，保持優勢地位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。