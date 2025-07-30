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大陸邀泰柬在上海非正式會晤 指當前停火態勢脆弱

中央社／ 台北30日電

中國外交部今天表示，針對當前停火態勢較為脆弱，中國外交部副部長孫衛東上午與泰國柬埔寨代表在上海舉行三方非正式會晤。泰、柬雙方向中方重申，將遵守停火共識。

泰國與柬埔寨領袖28日在馬來西亞舉行停火談判。大馬首相安華在會後宣布，泰柬將於當天午夜起無條件停火。隔天，泰國指控柬埔寨在停火協議生效後仍對泰國境內多地發動攻擊。

據陸媒澎湃新聞，中國外交部發言人郭嘉昆下午在例行記者會說明泰柬衝突後，中方做了哪些勸和促談的工作。

郭嘉昆表示，柬泰邊境衝突發生以來，作為柬埔寨和泰國的友好鄰邦，中方一直以自己的方式，為緩局降溫作出積極努力。中國外長王毅分別做柬埔寨、泰國外長和東南亞國協秘書長工作；中國外交部與柬埔寨、泰國雙方保持密切溝通，結合事態發展進行多輪傳話，派出外交部亞洲事務特使兩次穿梭斡旋。

他提到，中方支持東協發揮作用，與東協輪值主席國馬來西亞保持密切溝通，派中方代表出席柬泰領導人吉隆坡會晤。

郭嘉昆說，針對當前現地停火態勢較為脆弱，7月30日上午，中國外交部副部長孫衛東與柬埔寨和泰國代表在上海舉行三方非正式會晤。柬、泰雙方向中方重申，將遵守停火共識，讚賞中國迄今為平息事態所發揮的積極作用。會晤是在坦誠、友好和融洽的氣氛中進行的。

他說，舉行此次中柬泰三方非正式會晤是中方最新外交努力，目的是推動柬埔寨、泰國「落實停火共識」，為儘快恢復柬泰邊境和平穩定創造條件。

郭嘉昆說，中方在柬泰邊境衝突問題上，「從無私利」，支持東協以東協方式推動政治解決。中方願就此繼續與柬埔寨、泰國和馬來西亞等地區國家保持密切溝通，為鞏固柬泰停火共識，儘快恢復和平穩定，發揮建設性作用。

泰國 東協 北京 上海 外交部 柬埔寨 馬來西亞

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