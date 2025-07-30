核能是關鍵？分析台灣致命弱點是電力 諾貝爾獎得主：美應出手介入

美國《外交事務》（Foreign Affairs）期刊網站30日刊出一篇由胡佛研究所研究員埃利斯（Jim Ellis）和華裔諾貝爾物理學獎得主朱棣文署名的長文，文中指出，有鑑於台灣擁有足敷所需的電力一事，對美國而言至關重要，美國政府應出手介入，協助台灣重新考慮自身的能源選擇。簡言之，此文主張以重啟核電，強化台灣的能源安全。

埃利斯是胡佛研究所傑出客座研究員，曾在美國海軍服役39年，擔任過美國戰略司令部指揮官，他也曾是非營利組織「美國核能運轉協會」執行長。朱棣文現為史丹福大學教授，1997年諾貝爾物理學獎得主，曾在2009-2013年擔任美國能源部長。

兩位專家在文中說，台灣在今年五月關閉核三廠2號機，完成歷時40年的無核化過程。如今，台灣98%的能源是以石油、液化天然氣和煤炭形式進口。這種對進口能源的依賴很容易被利用，尤其是被中國大陸利用，解放軍及大陸海警經常演習封鎖台灣港口，包括切斷輸送能源的油輪。

這種情況不僅對台灣而言是一場災難，對美國也是。台灣供應美國幾乎所有的高階晶片，至少在可預見的未來，美國的人工智慧成敗，直接取決於台灣。

此文指出，台灣的能源政策目的是放棄核能和煤炭，轉而使用可再生能源和天然瓦斯，但台灣的綠色能源轉型進展不佳，島上許多現有基礎建設已瀕臨飽和。此外，台灣的電網雖然成本效益高但很脆弱，台灣的能源儲存能力有限，也讓台灣的不安全感更加嚴重。

從某些角度來說，台灣已面臨能源危機：光是台積電一家公司，目前就使用台灣8%的電力，幾乎是全台家庭用電量的一半。如果美國想要確保能夠取得先進AI晶片，同時避免中國箝制台灣進口能源，就應協助改善台灣的能源儲存，並鼓勵台灣採用核能，以強化台灣的能源安全。

這篇文章說，自俄羅斯入侵烏克蘭之後，台灣人開始了解必須更認真看待自身安全，包括能源安全，似乎逐漸改變對核能的想法；然而，在台灣這個充滿活力的民主體系中，反核的少數族群仍然強大且組織良好。且台灣幾乎沒有外部技術專家，可就如何改變方向提供建議。

這其中部分原因是，台灣不是經濟合作暨發展組織（OECD）旗下國際能源總署（IEA）的成員，這個組織的職責就是分析並降低能源安全風險。

兩位專家認為，有鑑於對美國而言，台灣擁有足敷所需的電力一事至關重要，美國政府應出手介入，協助台灣重新考慮自身在能源上有些什麼選擇。

舉例來說，美國能源部一向忽略台灣，負責能源統計的美國能源資訊署，上一次發表台灣能源系統的評論，還是在9年前。而若使用美國政府的精密模型，對台灣的能源權衡做更正式的分析，將有助於台灣能源部門評估改變系統的各種風險與機會。

台灣也可借鏡美國的例子。美國總統川普已簽署行政命令，支持重啟核電，並重建美國「全球核能領導者」的地位。美國核管理委員會已將幾乎所有營運中核子反應爐的許可期限，從40年延長至60年，某些情況下甚至延長至80年。台灣也同樣可以重啟過去幾年關閉的核二廠及核三廠。

與此同時，美國能源部應與台灣對口單位就關閉核子反應爐的重新授權、核電廠地震風險評估及核廢管理等議題進行技術商議。當美國部署自己更安全、也可能更便宜的第三代和第四代小型模組反應爐時，應該邀請台灣官員見證過程，以便評估這項技術是否適合台灣。

此外，美國和台灣應共同評估開展新液化天然氣出口專案的可能性，雙方也可以成立一個由公私部門合組的工作小組，提出加快研發天然氣儲存的方法，並處理液化天然氣運輸中斷問題。

兩位專家總結說，台灣民主的命運，很可能取決於台灣生產和儲存能源的能力。美國應協助台灣改善能源安全，這不僅是為了台灣，也是為了美國自己，而核能可能是維持世界晶片工廠運轉的關鍵。