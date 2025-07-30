重申「遵守停火共識」！中柬泰三方非正式會晤 上海舉行

為了和平解決邊境爭端，重申將遵守停火共識，中國—柬埔寨—泰國三方非正式會晤30日在上海舉行。大陸外交部副部長孫衛東與柬埔寨和泰國代表共同出席。

大陸外交部網站30日發布，柬、泰雙方向中方重申將遵守停火共識，讚賞大陸迄今為平息事態所發揮的積極作用。會議在坦誠、友好和融洽的氣氛中進行。

新聞稿指，中國大陸持續為支持柬、泰雙方和平解決邊境爭端發揮建設性作用，舉行此次三方非正式會晤是其最新外交努力。

日前泰國與柬埔寨邊境爆發2011年以來最嚴重衝突，雙方總理28日在馬來西亞首相安華的斡旋下舉辦會談。雙方同意29日0時起無條件停火。這起泰柬衝突已釀至少43死，兩國超過30萬人自邊境地區撤離、撤離家園。