重申「遵守停火共識」！中柬泰三方非正式會晤 上海舉行
為了和平解決邊境爭端，重申將遵守停火共識，中國—柬埔寨—泰國三方非正式會晤30日在上海舉行。大陸外交部副部長孫衛東與柬埔寨和泰國代表共同出席。
大陸外交部網站30日發布，柬、泰雙方向中方重申將遵守停火共識，讚賞大陸迄今為平息事態所發揮的積極作用。會議在坦誠、友好和融洽的氣氛中進行。
新聞稿指，中國大陸持續為支持柬、泰雙方和平解決邊境爭端發揮建設性作用，舉行此次三方非正式會晤是其最新外交努力。
日前泰國與柬埔寨邊境爆發2011年以來最嚴重衝突，雙方總理28日在馬來西亞首相安華的斡旋下舉辦會談。雙方同意29日0時起無條件停火。這起泰柬衝突已釀至少43死，兩國超過30萬人自邊境地區撤離、撤離家園。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言