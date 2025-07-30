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泰國控公然違反停火協議 柬埔寨否認

中央社／ 曼谷30日綜合外電報導

泰國今天指控柬埔寨「公然違反」邊界停火協議，稱柬軍夜間在邊境發動攻擊。柬埔寨否認違反停火協議。

法新社報導，自本月24日以來，泰柬因爭奪一些有爭議的古廟而爆發衝突，5天戰火造成至少43人死亡。兩國昨天在馬來西亞舉行和平談判後，同意於午夜開始無條件停火。

但泰國外交部表示，柬軍以小型武器和手榴彈對駐紮在四色菊省（Sisaket）的泰軍發動攻擊，這波攻擊一直持續到今天上午。

泰國外交部聲明表示：「這代表公然違反停火協議。」

柬埔寨否認違反停火協議。這場衝突已導致兩國共計超過30萬人從邊境地區撤離。

一名駐柬埔寨的法新社記者說，自雙方開火以來，便可聽見持續不斷的砲火聲，但自停火協議生效起到今天上午，並未聽到任何爆炸聲響。

泰國 柬埔寨 外交部

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