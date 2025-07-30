象牙海岸83歲總統尋求第4任期 在野批違憲
西非國家象牙海岸總統烏阿塔哈（Alassane Ouattara）今天表示，他將尋求第4個任期。由於多位反對派候選人被排除參選，當地緊張局勢加劇。
法新社報導，現年83歲、2011年以來擔任總統的烏阿塔哈被看好將以壓倒性優勢贏得10月25日的大選。
烏阿塔哈先前已獲所屬執政黨「民主和平聯盟」（RHDP）提名，但他直到今天才證實會參選。
反對派認為，若烏阿塔哈做4任將會違憲。
烏阿塔哈表示：「我之所以成為候選人，是因為我國憲法允許我連任，而且我的健康狀況也允許。」
他還說，象牙海岸「在安全、經濟和貨幣上正面臨前所未有挑戰，因應這些挑戰需要豐富的經驗」。象牙海岸是全球最大可可生產國。
過去10年烏阿塔哈帶領下的象牙海岸相對穩定，但批評者指責他緊抓權力，反對派也指責當局利用法庭排除反對者，不過政府堅稱司法機構獨立運作。
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