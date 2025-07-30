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葡萄牙多處森林大火 2700名消防員投入打火
近2700名消防員今天奮力遏制葡萄牙各地的森林大火，這些大火已讓葡萄牙幾乎全國進入高度戒備狀態。
法新社報導，葡萄牙發生17起重大火災，尤以中部和北部地區最為嚴重。
約750名消防員試圖控制中部阿羅卡（Arouca）一片尤加利樹林的火勢。
葡萄牙民防局長席維斯特（Mario Silvestre）在記者會上表示：「目前，我們正集中所有努力和援助撲滅這場火災。」
另有數百名消防員在中部城鎮佩納馬科爾（Penamacor）附近，和北部與西班牙邊境附近蓬蒂達巴爾卡（Ponte da Barca）的山上與大火搏鬥。
昨天有4架西班牙運水飛機加入救火行動。
葡萄牙總理蒙特內哥羅（Luis Montenegro）視察國家緊急服務總部後表示：「我們正處於艱難時刻。」
民防官員表示，共有26架消防飛機在空中作業。包括14名消防員在內約20人受輕傷接受治療。
根據初步統計，26日爆發的蓬蒂達巴爾卡大火迫使部分居民疏散至當地一座教堂，延燒面積近2000公頃。
當局表示，由於高溫關係，未來幾天火勢可能進一步惡化。
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