葡萄牙多處森林大火 2700名消防員投入打火

英國首相施凱爾（Keir Starmer）7月30日宣布，除非以色列採取實質措施、在加薩走廊實施停火、允許聯合國重新提供援助，並達到長期和平，否則最快將於9月聯合國大會期間正式承認巴勒斯坦國。法國日前也表態將在9月承認巴勒斯坦國，可能帶動其他國家效仿。英法的舉動源於日益嚴重的加薩糧食危機，國際組織29日警告「最糟糕的飢荒已開始在加薩上演」，因營養不良而死的兒童數量驟升。儘管以色列政府仍堅稱加薩人民沒有挨餓，但目前人還在蘇格蘭訪問的美國總統川普，卻罕見表達不同意，更說「餵飽加薩人民」是第一要務，敦促歐洲國家增加援助。

2025-07-30 14:42