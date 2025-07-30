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英媒：美國遏制解放軍犯台 寄望精確打擊飛彈扭轉戰局

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
美國打算用精確打擊飛彈取代服役超過30年的陸軍戰術飛彈系統。美聯社
美國打算用精確打擊飛彈取代服役超過30年的陸軍戰術飛彈系統。美聯社

英國每日電訊報報導，華府及其盟友正全力提升軍事能力，試圖在中國考慮是否對台灣發動入侵時，搗亂北京的戰略部署，保持優勢地位。美國策略的核心是一款具有摧毀性打擊能力的尖端武器：精確打擊飛彈（precision strike missiles，PrSMs）。這款飛彈由洛克希德馬丁公司製造，日前在澳洲進行首次盟國測試，這是美國盟友首次使用這款武器。

澳洲陸軍砲兵第14團（營級）7月25日在「護衛軍刀25」聯演期間，前進澳洲北領地的邦迪山訓練場，利用「海馬士」火箭發射車發射PrSM，一舉順利命中300公里外的目標，在締造澳軍「海馬士」首次射擊該型飛彈實彈紀錄同時，也展現澳軍官兵的純熟戰技。

由洛克希德馬丁公司研製的PrSM，是美國陸軍為取代服役超過30年的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）而開發的新一代精確打擊武器。相較於「海馬士」彈箱原先單次僅能裝填1枚ATACMS，PrSM則可同時由彈箱搭載2枚，且射程也提升至499公里；除陸上目標之外，PrSM也具備執行反艦打擊能力，可望大幅提升「海馬士」或M270「多管火箭系統」（MLRS）等載臺的多元作戰彈性。在澳洲的測試中，PrSM達到每小時4000公里的速度，比ATACMS快約300公里。

美國陸軍技術長米勒（Alex Miller）表示，PrSM的抗電子干擾能力優於前代飛彈。

PrSM結合了HIMARS與MLRS系統的機動性優勢，這些系統部署迅速、靈活且易於隱蔽。若中國試圖入侵台灣，PrSM能對其海軍艦隊造成毀滅性打擊，對登陸行動構成嚴重威脅。

民主防衛基金會（Foundation for Defense of Democracies）高級主任鮑曼（Brad Bowman）指出：「這套系統對敵方構成重大挑戰，因為它能在30秒或5分鐘內快速轉移位置，製造偵測與鎖定的難題。」

PrSM的高速、遠程與機動性，使其成為應對中國海軍的理想武器。中國人民解放軍海軍近年來快速擴張，擁有數量龐大的艦艇，但若面臨PrSM的精準打擊，其登陸作戰能力可能受到重創。

PrSM的成功測試顯示，美國正透過與盟友的合作，加速在印太地區部署先進武器，以抗衡中國的軍事擴張。然而，中國可能將此視為挑釁，進一步加劇區域緊張局勢。

美國 飛彈 海馬士

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