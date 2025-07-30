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阿拉伯國家籲哈瑪斯解除武裝 結束對加薩統治

中央社／ 紐約聯合國總部29日綜合外電報導

卡達、沙烏地阿拉伯與埃及等阿拉伯國家今天共同要求哈瑪斯（Hamas）解除武裝並結束對加薩走廊（GazaStrip）的統治，以中止這場重創加薩走廊的毀滅性戰爭。

法新社和路透社報導，為了重振以色列巴勒斯坦之間的「兩國方案」（two-state solution），沙烏地和法國在紐約聯合國總部主辦國際會議，17個國家外加歐洲聯盟（EU）和阿拉伯聯盟（Arab League）一致支持在會中達成的7頁聲明文本。

這份宣言提到：「為了終結在加薩的戰爭，（巴勒斯坦武裝組織）哈瑪斯必須結束在加薩的統治，並在國際參與和支持下，按照建立主權獨立的巴勒斯坦國的目標，把武器交給巴勒斯坦自治政府。」

巴勒斯坦代表團昨天在聯合國呼籲以色列與哈瑪斯離開加薩，讓巴勒斯坦自治政府治理這塊沿海領土。

這份文本也譴責2023年10月7日哈瑪斯對以色列發動的致命攻擊，而聯合國大會（General Assembly）尚未這麼做。

這次會議是由法國與沙烏地共同主持，法國稱這份宣言「具有歷史性且是前所未見」。

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）說：「這是阿拉伯國家與中東國家首度譴責哈瑪斯，譴責10月7日事件，並要求哈瑪斯解除武裝，要求將哈瑪斯排除在巴勒斯坦治理之外，並明確表達他們有意在未來與以色列關係正常化。」

這份文本是由法國、英國與加拿大等西方國家共同簽署，內容也要求在敵對行動結束後可能部署外國部隊，以穩定加薩的局勢。

以色列和盟邦美國沒有參與這場會議。

這份文件是在紐約會議舉行的第2天發布，英國在會中宣布可能將在9月承認巴勒斯坦國。

英國外交大臣拉米（David Lammy）表示，如果以色列沒有履行相關條件，包括在加薩實施停火與允許足夠的援助物資運入，倫敦當局將推動承認巴勒斯坦國。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）上週表示，他將在9月的聯合國大會上正式宣布法國承認巴勒斯坦國。

數十年來，大多數的聯合國成員國都支持兩國方案，讓以色列與巴勒斯坦國共存。但在經歷超過21個月的加薩以哈戰爭、以色列在約旦河西岸（WestBank）持續擴建屯墾區、以色列官員宣稱有意併吞占領區下，各界擔憂巴勒斯坦國在地理上可能變得不可能實現。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）昨天在會議上說：「兩國方案比以往更難達成。」

法國與西班牙等15個西方國家在今天晚間發布的聲明中，重申對「兩國方案願景堅定不移的支持」。

尚未承認巴勒斯坦國的9個簽署國表示，他們「願意或積極考慮讓他們的國家」這麼做。這些國家為安道爾侯國、澳洲、加拿大、芬蘭、盧森堡、馬爾他、紐西蘭、葡萄牙與聖馬利諾。

法國 以色列 巴勒斯坦

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