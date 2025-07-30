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英9月將承認巴勒斯坦國 除非以色列同意停火

中央社／ 倫敦29日綜合外電報導
英國首相施凱爾。歐新社
英國首相施凱爾。歐新社

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天宣布，英國9月將正式承認巴勒斯坦國，除非以色列採取各種「實質措施」，包括同意加薩走廊（Gaza Strip）停火。

法新社報導，這項可能具指標意義之舉，為施凱爾「持久和平」計畫的一環，這位英國領導人稍早針對加薩日益惡化的局勢召回閣員進行緊急會議。

除英國之外，法國日前也宣布將於9月承認巴勒斯坦國，兩個歐洲盟國將成為七大工業國集團（G7）中率先採取此舉的國家。

施凱爾召開內閣會議後，隨即在唐寧街（DowningStreet）電視演說中表示，如果以色列未採取聯合國大會（General Assembly）9月召開時所要求的措施，英國將承認巴勒斯坦國。

他還說，以色列必須「終結加薩的惡劣局勢、同意停火並承諾長期穩定和平，重啟（兩國方案）願景」。

施凱爾表示：「我總是說，在兩國方案（two-statesolution）受影響最大的時候，我們會承認巴勒斯坦國以對適當的和平進程做出貢獻…由於這項方案受到威脅，現在是採取行動的時候了。」

以色列隨即表示「拒絕」英國這項舉措，稱這「是對（巴勒斯坦武裝組織）哈瑪斯（Hamas）的獎勵，並損害實現加薩停火的努力」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）上週宣布，法國將於9月23日聯合國大會召開期間承認巴勒斯坦國。

儘管目前已有140多國承認巴勒斯坦國，但這些國家中沒有一個如同英國和法國般具有分量，英法是具有核武的以色列盟邦，且為聯合國安全理事會的常任理事國。

英國 以色列 巴勒斯坦

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