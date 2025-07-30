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俄羅斯強震上修規模8.7！全日本沿岸列海嘯警報 仙台機場暫停起降
俄羅斯堪察加半島東部外海，今天上午7時25分發生規模8.7強烈地震，原本規模8.0，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，規模上修8.7，目前日本氣象廳已提升為海嘯警報，日本太平洋沿岸預估可能出現3公尺左右的海嘯，也有部分範圍約1公尺、20公分以下。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，環太平洋海嘯預警中心海嘯預估，3公尺以上：夏威夷、俄羅斯，1至3公尺：關島、夏威夷、日本，0.3至1公尺：菲律賓、帛琉、馬紹爾，0.3公尺（30公分）以下：北韓、南韓、台灣。
氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，日本氣象廳也預測台灣時間上午9時30分附近，東日本沿岸可能出現3米左右的海嘯，提醒所在地區的民眾務必留意。
受到海嘯警報影響，日本多處海岸發布海嘯警報，包括東京灣。在311大地震受到海嘯影響的仙台機場，在今天的海嘯警報發布後，也暫停飛機起降。日本氣象廳上午向北海道、青森、岩手、宮城、福島、茨城、千葉、靜岡、三重、和歌山、宮崎與東京都小笠原諸島發布海嘯警報。
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