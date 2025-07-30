俄羅斯堪察加半島附近發生規模8強震 日美發出海嘯警報

俄羅斯堪察加半島附近30日上午7時25分發生強烈地震，震央位於海域，規模推定為芮氏規模8，促使日本氣象廳與美國海嘯預警中心發布海嘯警報。

路透報導，美國地質調查所（USGS）指出，這起地震屬於淺層地震，震源深度約為19.3公里。日本氣象廳表示，預計約在格林威治標準時間0100時起，約1公尺高的海嘯將陸續抵達多處沿海地區。

美國海嘯預警系統也針對俄羅斯與日本部分海岸發出警報，在未來3小時內可能出現「危險海嘯波」。

Earthquake Detailed Report – 7/30

At around 8:25am, an earthquake with a magnitude of 8.0 occurred near the Kamchatka Peninsula at an unknown depth. The maximum intensity was 2. Tsunami warnings/advisories have been issued. #earthquake pic.twitter.com/aiFaLhvZxf — NERV (@EN_NERV) July 29, 2025

俄羅斯薩哈林州的州長表示，堪察加外海發生「數十年來最強烈」地震，當局已發布海嘯威脅，並呼籲民眾遠離海岸線。根據初步資訊，此次地震未造成人員傷亡，但一所幼兒園受損，北庫里爾斯克（Severo-Kurilsk）小鎮居民正進行撤離。

根據日媒「靜岡新聞」轉述，氣象廳發布「海嘯注意報」的地區，包括北海道太平洋沿岸東部與中部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣與宮城縣等地。

報導指出，海中或海岸附近很危險，籲請民眾立刻上岸並遠離海岸。由於潮流可能持續快速變化，請民眾在注意報解除前避免下海或接近海岸。