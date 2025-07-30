川普蘇格蘭行不忘自家生意 赴新高爾夫球場揭幕開球

美國總統川普今天在英國蘇格蘭為他的新高爾夫球場揭幕，為這趟5日行劃下句點。他此行與歐洲聯盟（EU）簽署重大貿易協議，並給俄羅斯不到2週來結束在烏克蘭的戰爭。

法新社報導，這座占地廣大的高爾夫球場位於亞伯丁郡（Aberdeenshire）海岸，擁有世界最大的高爾夫球場天然沙坑，在俯瞰大海的位置上還布滿沙丘和植物。現場可見維安特務人員及高爾夫球手穿梭，他們在蘇格蘭風笛聲中等待川普（Donald Trump）開球。

川普在剪綵前表示：「我們一開始只有一塊美麗的土地，而我們讓它變得更美麗許多。這個地方...真的很歡迎我們。」

川普還說：「我們會（讓開球賽）打很快，之後我要回到華府，我們要撲滅世界各地的戰火。現在的世界存在一些衝突，但我們已經把當中許多弭平。我們將會有個美好又和平的世界。」

川普又說，這宗開發案將大為成功，「人們可以來到這裡享受人生」。

法新社指出，這番說法凸顯出川普的出訪行程再度模糊他的總統職務和私人生意界線。