金與正嗆聲川普：北韓核計畫不會停 美應接受新現實

北韓官媒朝中社報導，北韓廿九日表示，美國必須接受，自兩國領導人過去舉行三次峰會以來，現實情況已經改變，未來任何對話都無法終結北韓核子計畫。

北韓領導人金正恩的胞妹金與正在朝中社刊登的聲明中說，她承認金正恩與美國總統川普之間的私人關係「還不錯」，但若華府打算利用私人關係來終結北韓的核武計畫，那麼這項努力只會成為「笑柄」。據信金與正是代金正恩發言。

她說：「如果美國不接受已經改變的現實，堅持於失敗的過去，那麼北韓與美國的會晤，仍將只是美國單方面的『想望』而已。」

她表示，自從金正恩與川普在川普第一個任期內舉行三次會談以來，北韓作為核武國家的能力，以及地緣政治環境，都發生徹底變化。「任何否認北韓核武國家地位的企圖都將被斷然拒絕。」

一名白宮官員被問到北韓這項聲明時表示，川普仍然致力於實現他在第一個任期內與金正恩舉行三次峰會時設定的目標。