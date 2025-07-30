哈佛低頭了！歧視猶太裔官司 願付149億向白宮服軟

紐約時報引述四名知情人士報導，哈佛大學已表示，願意滿足川普政府的要求，支付高達五億美元（約台幣一百四十九億元）以結束與白宮之間的爭端。

川普政府近期指控哈佛違反民權，稱該校歧視猶太教職員工和學生，沒有保護他們免受校園反猶主義侵害。川普政府所要求的和解金額，超過哥倫比亞大學上周與白宮達成和解時同意支付的二億美元。

哈佛與川普政府尚未公開說明可能的和解條款，或這筆資金將用以解決的具體指控內容。據一名知情人士透露，哈佛不願直接將款項支付給聯邦政府，談判代表仍在討論具體財務條款。

據報導，川普私下要求哈佛支付的金額遠高於哥大。儘管雙方在達成協議方面已有進展，但哈佛對哥大同意由外部監察員監督其與政府的安排表示懷疑。哈佛方面已示意，若協議包含類似要求，可能因涉嫌侵犯大學學術自由而觸及紅線。

不過，哈佛校方人員數個月前就已認定，即便與政府打官司勝訴，達成協議仍可能有助於哈佛在川普任內避免更多麻煩。目前尚不清楚哈佛與政府何時可能達成協議。

川普六月曾表示，政府可能會在「接下來一周左右」與哈佛達成協議。儘管這一時程已經過去，川普私下仍告訴幕僚，除非這所全美歷史最悠久、最富有的大學同意支付數億美元，否則他不會批准協議。

川普對和解財務條件的關注，反映出聯邦政府策略轉變。川普政府攻擊高等教育的最初幾個月，重點放在重新調整學界意識形態傾向，近期則浮現川普本人關注和解方案的財務條件。