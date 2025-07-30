川普也看不下去？首度承認加薩飢荒 「這種事騙不了人」

美國總統川普廿八日表示，加薩的確存在「真正的飢荒」，並稱這種事「騙不了人」。這是川普首度承認遭以色列封鎖的加薩發生飢荒，川普還呼籲以色列讓食物進入加薩。

川普在蘇格蘭的私人高球度假村與英國首相施凱爾及夫人維多利亞一同接受記者提問，被問及是否相信以國總理內唐亞胡堅稱「加薩沒有飢荒」時，川普表示：「從電視畫面來看，我不太相信，因為那些孩子看起來真的很餓。」

施凱爾語氣更強烈，他說，「我認為英國民眾對螢幕播出的那些畫面感到非常反感」。

被問到以色列是否還能做更多時，川普表示：「我認為以色列可以做很多事情。」他補充說，下次與內唐亞胡通話時，他會要求內唐亞胡「確保人們拿到糧食」。

稍後與施凱爾會談後，川普又表示：「美國將協助提供糧食，我們能拯救很多人。我是說，有些孩子的狀況，那是真正的飢荒，我看得出來，這種事騙不了人，所以我們會更加積極參與。」

他表示，美國將設立「糧食中心」，並與英國以及「所有歐洲國家」共同推動，新的糧食中心也將「不設邊界」，讓人們可以直接「走進去」。

川普說：「我們不會設置鐵絲網，讓人們從三十碼外看著食物都堆在那裡、卻因為有圍籬而根本拿不到，那邊現在發生的事真的太瘋狂了。」

川普批控制加薩的哈瑪斯組織不釋放剩餘的以色列人質，並表示該組織「很難對付」。

以色列上周末宣布，將在加薩三個地區暫停戰鬥，每天十小時，並開放安全路線以運送援助物資，而英國則證實正與約旦合作，在加薩空投物資。

然而，據衛生官員和目擊者稱，一列運送物資的卡車車隊廿八日行經加薩南部時，民眾向車隊求助，以軍卻向民眾開火，造成至少廿五名巴勒斯坦人死亡，包括四名兒童。華盛頓郵報指出，已有上千人前往美國安全承包商分發物資的據點途中，在以軍控制區內遭槍殺。

加薩衛生部廿九日說，二○二三年十月以哈戰爭爆發以來，加薩累積死亡人數已突破六萬人，另有十四萬五千多人受傷。

施凱爾目前面臨國內壓力，要求效仿法國宣布承認巴勒斯坦國。他形容加薩的人道局勢是「完全無法容忍」，並說：「我們需要促使其他國家支持援助送達。沒錯，這確實需要對以色列施加壓力，因為這絕對是一場人道災難。」