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聯合國示警 加薩災情惡化恐重演上世紀非洲饑荒悲劇

中央社／ 日內瓦29日綜合外電報導

聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）今天示警，目前在加薩（Gaza）發生的災難，讓人聯想到20世紀在衣索比亞和奈及利亞比亞佛拉（Biafra）地區所發生的饑荒。

法新社報導，聯合國世界糧食計劃署緊急事務主任史密斯（Ross Smith）在日內瓦告訴記者：「這是我們在本世紀從未見過的情況。」

他在羅馬透過視訊連線說︰「這讓我們想起上個世紀在衣索比亞和比亞佛拉發生的災難。」

「我們現在必須採取緊急行動。」

他發表上述言論之前，為判斷糧食危機嚴重程度而制定全球標準的「糧食安全階段綜合分類」（Integrated Food Security Phase Classification, IPC）團隊今天示警：「加薩走廊正在發生最嚴重的饑荒。」

聯合國組織使用IPC監測營養不良情況，IPC團隊堅稱，「立即且不受阻礙」的人道主義援助進入加薩，是阻止「飢餓與死亡」迅速上升的唯一途徑。

史密斯說︰「災難正在我們的眼前、在我們電視螢幕前發生。」

「這不是警告，而是號召行動。」

停火談判破裂後，以色列在3月2日全面封鎖加薩。直到5月下旬，在饑荒威脅的警告聲中，以色列才開始允許少量援助物資重新進入。

IPC團隊指出，最新數據顯示，「加薩走廊大部分地區」已經達到「饑荒門檻」。

團隊 聯合國 衣索比亞

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