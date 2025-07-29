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日本熊本不只有台積電 還要部署本土飛彈牽制大陸

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
日本國產長射程導彈12SSM-ER選定在熊本部署。圖／日本防衛裝備廳
日本國產長射程導彈12SSM-ER選定在熊本部署。圖／日本防衛裝備廳

日本九州熊本縣近年積極發展，除了有台積電設廠，現在又傳出日本首款國產長程飛彈，將於今年底部署在熊本，用來牽制正在西南諸島周邊、擴大軍事施壓的大陸。

日本共同社報導，日本首款國產長程「12式反艦飛彈增程改良型」（12SSM-ER），首批部署地點將落腳於熊本市的陸上自衛隊健軍駐屯地，最快今年底就能完成部署。明年開始，也將在大分縣湯布院駐屯地、和沖繩的勝連分屯地等部署該款長程飛彈。

這款飛彈射程達1000公里，可從九州攻擊大陸部分地區，部署完成後，日本將擁有「反擊能力」，意即敵基地攻擊能力。而日本政府在熊本等地部署該飛彈的目的，主要是為了牽制正在西南諸島周邊、擴大軍事施壓的大陸。

防衛省除可從艦艇和飛機發射的12式性能提升型外，還在推進「島嶼防衛用高速滑翔彈」與「高超音速飛彈」等長射程飛彈的研究與開發。這些將與12式性能提升型一同，在下年度預算的申請中列入相關經費。

這款「12式反艦飛彈增程改良型」，曾於今年6月在日本自衛隊舉行的「富士綜合火力演習」中首次登場，日前也在澳洲舉行的「護身軍刀2025」多國聯合演習中出現。

飛彈 日本 熊本

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