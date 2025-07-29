荷蘭禁以色列國安與財政部長入境 稱涉煽動暴力

荷蘭宣布將以色列財政部長史莫特里奇和國家安全部長班吉維爾列為不受歡迎人士，原因是他們煽動暴力並主張在加薩進行種族清洗。

法新社報導，荷蘭今年6月曾支持一項由瑞典提出但最終未通過的提案，提案內容是針對史莫特里奇（Bezalel Smotrich）、班吉維爾（Itamar Ben Gvir）實施歐盟制裁。

荷蘭外長維爾德坎普（Caspar Veldkamp）在昨天給國會的一封信中表示：「他們一再煽動屯墾民對巴勒斯坦人暴力相向、推動非法屯墾區擴張，並呼籲在加薩進行種族清洗。」

史莫特里奇在社群平台X回應稱，歐洲領袖們屈服於「正在接管歐洲的激進伊斯蘭教謊言」與「高漲的反猶主義」。

班吉維爾說，即使被禁止進入「全歐洲」，他仍會持續為了以色列而戰。

他在X寫道：「在一個包容恐怖主義且歡迎恐怖分子的地方，來自以色列的猶太部長不受歡迎而恐怖分子自由逍遙，同時猶太人被抵制。」

加薩約有240萬巴勒斯坦人正面臨聯合國（UN）援助機構警告由飢餓與營養不良所引起的致命浪潮。

聯合國支持的糧食安全階段綜合分類倡議（IPC）今天表示，加薩大部分地區爆發饑荒，已突破臨界點。自今年4月以來，超過2萬名兒童因為急性營養不良而接受治療。

維爾德坎普說，如果以色列不履行其人道義務，荷蘭將推動暫停歐盟－以色列聯合協定（EU-IsraelAssociation Agreement）的貿易部分。