佳邦馬來西亞廠拚第3季量產 攻低軌衛星及車用商機

PSA華科事業群旗下被動元件廠佳邦今天宣布，馬來西亞檳城子公司與先進生產基地正式啟用，初期鎖定高頻天線模組製程，預估第3季開始量產，因應Wi-Fi 7、低軌衛星與車用市場成長需求。

佳邦透過新聞稿表示，馬來西亞檳城子公司生產基地今天舉行開幕典禮，象徵提升海外生產能力、強化供應鏈韌性，並深耕東南亞高成長市場的決心。

佳邦指出，全球經濟不確定性與地緣政治變化，對供應鏈帶來挑戰，佳邦積極推動多元製造據點策略。馬來西亞新廠是佳邦因應全球客戶需求與深化亞洲市場佈局的關鍵。

佳邦說明，馬來西亞廠區初期聚焦高頻天線模組製程，導入自動化生產線，首批自動化設備已完成安裝與調試，預計第3季開始量產，因應Wi-Fi 7、低軌衛星與車用市場成長需求。

展望未來，佳邦表示，持續深化與國際廠商及客戶合作，搶攻5G、人工智慧（AI）交換器、物聯網（IoT）、低軌衛星以及低空經濟等市場商機。