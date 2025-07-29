法重申兩國方案是以巴唯一解方 籲承認巴勒斯坦國

法國外交部長巴霍今天在與沙烏地阿拉伯共同主持的聯合國會議上表示，以色列和巴勒斯坦衝突除「兩國方案」外別無選擇；不過這場會議遭以色列抵制，美國也斥為噱頭。

法新社報導，巴霍（Jean-Noel Barrot）在為期3天的會議揭幕時表示：「只有政治性的兩國解決方案才能滿足以色列人和巴勒斯坦人活在和平與安全之下的合理願望。我們別無選擇。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）數天前宣布，他將於今年9月正式承認巴勒斯坦的國家地位；此言引發以色列與美國的強烈抗議。

巴霍說，其他西方國家也將在會議期間表明承認巴勒斯坦國的意願，但他並未說明哪些國家將這樣做。

巴勒斯坦自治政府總理穆斯塔法（MohammadMustafa）在會議開始時說，「所有國家都有責任立即行動」，呼籲國際協助巴勒斯坦建國。

他懇請全球承認巴勒斯坦的國家地位，隨後要求巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）交出加薩走廊（Gaza Strip）控制權和武器，作為終結以哈戰爭協議的一環。

法國希望英國跟進承認巴勒斯坦國。逾200名英國國會議員本月25日表態支持，但首相施凱爾（KeirStarmer）說，承認巴勒斯坦國「必須涵蓋在更廣泛的計畫內」。

根據法新社資料庫，聯合國193個成員國中，目前至少有142國承認巴勒斯坦國。

1947年，聯合國大會通過決議，將當時由英國託管的巴勒斯坦分割成猶太國家和阿拉伯國家。以色列隨後於1948年建國。

數十年來，多數聯合國成員國都支持兩國方案，即以色列和巴勒斯坦國共存。

然而，以色列與哈瑪斯的戰爭已延燒逾21個月，加上以色列在約旦河西岸持續擴張屯墾區，以國官員還宣布併吞占領區的計畫，有些人擔心，從地理的角度來看，巴勒斯坦國已無立足之地。